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  • PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
  • PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
  • PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
  • PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
  • PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem

Produkcja zakończona

Sportowe słuchawki Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Opinie
PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem
Bezprzewodowe słuchawki sportowe Philips Actionfit RunFree przenoszą trening na nowy poziom wolności i energii. Dzięki bezpiecznemu dopasowaniu, trwałej wodoodpornej konstrukcji oraz mocy basów są one specjalnie przystosowane do utrzymywania Twojego ciała w ruchu.
Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowy sportowy zestaw słuchawkowy z elementami dousznymi

PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE z bezprzewodowym dźwiękiem

  • Doskonałe do użytku na zewnątrz

  • Bluetooth®

  • Odporne na pot i wodę

  • Douszne

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Gumowe antypoślizgowe nasadki douszne sprawiają, że słuchawki zawsze pozostają na swoim miejscu.

Gumowe antypoślizgowe nasadki douszne sprawiają, że słuchawki zawsze pozostają na swoim miejscu.

Pokryte gumą nasadki douszne w kształcie litery C pewnie utrzymują słuchawki Actionfit w uszach — możesz się skupić na treningu, a nie na trzymaniu ich.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth zapobiega plątaniu się kabli podczas treningu

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth zapobiega plątaniu się kabli podczas treningu

Technologia Bluetooth pozwala bezprzewodowo słuchać muzyki bez żadnych problemów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

7

Opinie

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Zalety

Jakość wykonania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Zalety

Dźwięk oraz lekkość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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