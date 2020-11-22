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Produkcja zakończona
SHQ6500CL/00
Doskonałe do użytku na zewnątrz
Bluetooth®
Odporne na pot i wodę
Douszne
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Pokryte gumą nasadki douszne w kształcie litery C pewnie utrzymują słuchawki Actionfit w uszach — możesz się skupić na treningu, a nie na trzymaniu ich.
Technologia Bluetooth pozwala bezprzewodowo słuchać muzyki bez żadnych problemów.
3.3
z 5
7
Opinie
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Zalety
Jakość wykonania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Zalety
Dźwięk oraz lekkość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych