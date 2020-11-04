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  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
  • Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco

Saeco XelsisAutomatyczny ekspres do kawy

SM7685/00

4.9
| (31) Opinie | 97% poleca ten produkt

2 Nagrody

Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
Ciesz się ulubioną kawą — od mocnego ristretto po doskonałe cappuccino. Wystarczy, że wybierzesz jeden z 15 napojów na ekranie dotykowym. Coffee Equalizer™ umożliwia dostosowanie przepisu pod kątem wysublimowanego gustu użytkownika.
Poznaj wszystkie korzyści

15 napojów idealnie skrojonych do Twoich potrzeb dzięki Coffee Equalizer™

Najbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco

  • System LatteDuo

  • System LatteDuo

  • Stal szlachetna

  • 12-stopniowy regulowany młynek

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

8 profile: zapisz swoje preferencje smakowe

8 profile: zapisz swoje preferencje smakowe

Spersonalizowane ustawienia ulubionych kaw można zapisać w 8 profilach użytkowników za pomocą wygodnego w użyciu wyświetlacza

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

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  • Award image VRS_AWARD-961326

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

31

Opinie

97%

poleca ten produkt

2
1

04/11/2020

Česká republika

Česká republika

Kávovar do středně velké kanceláře či pensionu!

Již druhou sezónu tento stroj odráží nápor hostů při každodenní snídaňové bitce o to, kdo vypije více "zdarma" kávy, která je v ceně ubytování. Je překvapivé, jak málo je potřeba naší aktivity ohledně doplňování a vyprazdňování zásobníků - hosté si sami poradí, anebo se zeptají jiných hostů. V našich 2 pensionech s celkovou kapacitou 41 osob tento výrobek funguje jak je třeba, ale vyšší počet osob už nedoporučuji.

Zalety

Obslouží až 40 osob během času snídaní. Maximální editovatelnost jednotlivých prvků nápojů.

Wady

Možná až moc možností volby nápojů (objemy jednotlivých tekutin, teplota, hustota a výška pěny, plná či jemná chuť, nejdřív mléko nebo káva, atd)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

28/04/2018

Česká republika

Česká republika

Pro opravdové vyznavače Dobre kávy

Dostala jsem dárek,který nebyl úplně podle mých představ.Dnes musím změnit svůj postoj-přesně podle mých představ!Nastaveni profilu a káva “na míru”pro mě,manzela ale i přátele..hezky design a jednoduchost ovládání jako bonus k šálku výborné kávy.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Tenhle produkt mne baví

Při prvním pohledu vypadá esspresovač Saeco opravdu povedeně, pěkné zpracování a moderní design. Mě se moc líbí možnost vytvořit si vlastní profil, kde mám uložené své oblíbené nápoje. Vzhledem k tomu, že lze kompletně měnit atributy jednotlivých nápojů dokážu si udělat z každého nápoje originál, krásná věc pro alchymisty a milovníky improvizace nic méně mi přijde, že již v podstatě není nutné pojmenovávat nápoje standardními pojmy, protože si vlastně tvoříme své originály.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia

  2. Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną w normie EN 60661.