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Produkcja zakończona
Ostrza NanoTech Dual Precision
Precyzyjny układ zawieszenia
Cyfrowy silnik obrotowy
Doskonała powłoka SkinGlide
Ostrza NanoTech Dual Precision wykonują 150 tys. ruchów na minutę, dzięki czemu zapewniają bardzo dokładne rezultaty golenia. 72 hartowane nanocząsteczkami, samoostrzące się ostrza mają bardzo mocne, trwałe i ostre krawędzie, co zapewnia wyjątkową dokładność golenia.
Aby uniknąć ciągnięcia i dyskomfortu, Philips s9000 Prestige posiada precyzyjny system zawieszenia, który zapewnia idealne położenie ostrza i maksymalną precyzję cięcia.
Maksymalna liczba obrotów zapewnia maksymalną wydajność. Najbardziej zaawansowany silnik cyfrowy firmy Philips zapewnia precyzyjne golenie bez względu na kształt twarzy i gęstość zarostu.
Nagrody
4.7
z 5
492
Opinie
92%
poleca ten produkt
Tomasz K
29/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka
To już druga moja golarka tego typu.Ma ładniejsze satynowe wykończenie.Najważniejsze,że goli dokładnie.
Wady
Trochę drogo, choć kupiłem przecenioną
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Krzyśf71
12/08/2025
Polska
Jest to już moja trzecia golarka tej marki i zdecydowanie polecam ten model. Bardzo szybkie ładowanie, cicha w użytkowaniu, goli dokładnie na sucho jak i mokro. Jestem z niej bardzo zadowolony. Sztywne etui sprawdza się w podróży. Polecam
Zalety
miła w uchwycie, szybkie ładowanie i długo trzymającą bateria
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9872/15 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Aro P.
13/06/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka S9000 Prestige SP9883/36
Po dwóch latach użytkowania mogę stwierdzić, iż ten model golarki goli świetnie. Działa bez zarzutu. Bateria działa spokojnie z 2-3 tygodnie. Ładuje się dość szybko. Może to mniej istotne, ale także dobrze wygląda. Miałem okazję korzystać z niższych modeli marki no i niestety różnice są istotnie wyczuwalne. Ważne jest też to, iż golę się z użyciem mydła do golenia. Golenie na sucho, czy też wyłącznie przy nawilżaniu wodą nie nadaje się dla mnie. Polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria S9000 Prestige SP9883/36 Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
756 ocen wystawionych przez 7 fryzjerów ze 108 klientami w Niemczech