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Odnowiony fabrycznie
STH5020/20R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
Do delikatnych ubrań i trudnych fałd
Stylowy i opływowy – wygodny w użyciu
Przenośny, wygodny, łatwo go przechować
Parownica ręczna Philips z serii 5000 jest gotowa do wytwarzania pary w każdej chwili. Wystarczy ustawić głowicę na parowanie ubrań na wieszaku lub płaskiej powierzchni i rozpocząć prasowanie za pomocą pary. Regulowana, odchylana głowica oznacza, że urządzenie można łatwo spakować w podróż oraz szybko i łatwo schować w domu.
Niezwykle łatwa w użyciu parownica ręczna Philips 5000 nagrzewa się w zaledwie 35 sekund. Możesz zapomnieć o ustawianiu dużej i nieporęcznej deski do prasowania – już jej nie potrzebujesz. Wystarczy wyprasować ubrania na wieszakach lub na płaskiej powierzchni. Zadanie wykonane.
Parownica ręczna Philips 5000 pozwala pozbyć się uciążliwych zagnieceń z każdej tkaniny, która nadaje się do prasowania. Tryb Eco to idealne, energooszczędne ustawienie domyślne. Ustawienie Max, z silniejszym strumieniem pary, doskonale sprawdza się w przypadku mocniejszych zagnieceń i tkanin, takich jak bawełna.
Testowany ze szczepami testowymi bakterii/drożdży: pałeczki okrężnicy (8099), gronkowca złocistego ATCC 6538, grzybów Candida albicans ATCC 10231 ^Testowane z testowymi gatunkami roztoczy: Dermatophagoides farinae (samce i samice dorosłych roztoczy oraz nimfy)
Moc znamionowa 1400 W po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania 240 V. Rzeczywista moc znamionowa może się różnić w zależności od napięcia.