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Wszystkie serie

  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
  • Przyszłość mody: para łączy się ze stylem

Odnowiony fabrycznie

Seria 5000Ręczny steamer

STH5020/20R1

Przyszłość mody: para łączy się ze stylem
Twój ubiór już czeka, ale nie masz czasu go wyprasować. Bez obaw: mamy dla Ciebie rozwiązanie! Zapomnij o nieporęcznych żelazkach i skorzystaj z ręcznej parownicy Philips 5000, która jest gotowa do pracy w 35 sekund i przyjemna w użyciu. Gwarancja braku przypaleń i doskonałego stylu!
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

Udoskonalaj styl swojej garderoby dzięki produktom Philips

Przyszłość mody: para łączy się ze stylem

  • Do delikatnych ubrań i trudnych fałd

  • Stylowy i opływowy – wygodny w użyciu

  • Przenośny, wygodny, łatwo go przechować

Elegancka konstrukcja z regulowaną głowicą: łatwe użytkowanie i przechowywanie

Elegancka konstrukcja z regulowaną głowicą: łatwe użytkowanie i przechowywanie

Parownica ręczna Philips z serii 5000 jest gotowa do wytwarzania pary w każdej chwili. Wystarczy ustawić głowicę na parowanie ubrań na wieszaku lub płaskiej powierzchni i rozpocząć prasowanie za pomocą pary. Regulowana, odchylana głowica oznacza, że urządzenie można łatwo spakować w podróż oraz szybko i łatwo schować w domu.

Podłącz i prasuj: gotowość do użycia w kilka sekund, bez deski do prasowania

Podłącz i prasuj: gotowość do użycia w kilka sekund, bez deski do prasowania

Niezwykle łatwa w użyciu parownica ręczna Philips 5000 nagrzewa się w zaledwie 35 sekund. Możesz zapomnieć o ustawianiu dużej i nieporęcznej deski do prasowania – już jej nie potrzebujesz. Wystarczy wyprasować ubrania na wieszakach lub na płaskiej powierzchni. Zadanie wykonane.

Ustawienia Eco i Max: wybierz to, które pasuje do Twojego ubioru

Ustawienia Eco i Max: wybierz to, które pasuje do Twojego ubioru

Parownica ręczna Philips 5000 pozwala pozbyć się uciążliwych zagnieceń z każdej tkaniny, która nadaje się do prasowania. Tryb Eco to idealne, energooszczędne ustawienie domyślne. Ustawienie Max, z silniejszym strumieniem pary, doskonale sprawdza się w przypadku mocniejszych zagnieceń i tkanin, takich jak bawełna.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Testowany ze szczepami testowymi bakterii/drożdży: pałeczki okrężnicy (8099), gronkowca złocistego ATCC 6538, grzybów Candida albicans ATCC 10231 ^Testowane z testowymi gatunkami roztoczy: Dermatophagoides farinae (samce i samice dorosłych roztoczy oraz nimfy)

  2. Moc znamionowa 1400 W po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania 240 V. Rzeczywista moc znamionowa może się różnić w zależności od napięcia.