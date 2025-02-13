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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Moc 1500 W, do 28 g/min
Stopa OptimalTEMP
Nagrzewanie w ciągu 30 sekund
Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml
Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!
Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.
Twój steamer jest gotowy do użycia już w 30 sekund, o czym informuje kontrolka. Dzięki temu całe prasowanie przebiega bardzo szybko, a Ty możesz w ostatniej chwili zmienić decyzję, co założyć.
Nagrody
4.9
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Sedy
17/05/2022
Česká republika
Fajn skladný pomocník
Napařovač mi přijde jako fajn pomocník, když nestíhám do práce a potřebuju si jen ryhle něco narovnat. Má oproti jiným, které jsem viděl, silnou páru, tak je dost efektivní. Zárověň je i poměrně skladný, tak ho občas beru i na pracovní cesty.
Zalety
skladnost, rychlé nahřátí
Wady
nevím
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
AndreaZel
11/05/2022
Česká republika
Pomocník pro oživení šatů a košil
Mám plnou skříň oblečení, které potřebuji průběžně žehlit a chtěla jsem si v nějaké hektické dny vypomoci napařovačem. Hledala jsem napařovač, který má dobrý výkon a není zbytečně velký kvůli cestování. Nakonec jsem vybrala tento nový model, který na první pohled vše splňoval. Hodí se všem, kteří věčně nestíhají a nechtějí vytahovat pořád žehlící prkno. Nenahradí žehličku, ale skvěle ji doplní. Pro milovníky elegantní módy je to nepostradatelný pomocník.
Zalety
Skladný, výkonný a bytelný
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.
W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips