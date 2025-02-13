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  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka

Seria 7000Ręczny steamer

STH7030/10

4.9
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Odśwież ubrania w mgnieniu oka
Teraz dzięki ręcznemu steamerowi Philips serii 7000 możesz w mgnieniu oka odświeżyć wszystkie swoje ubrania. Ruchoma głowica i ostro zakończona płyta parowa szybko i łatwo usuwają zagniecenia pod dowolnym kątem, a technologia OptimalTemp zapewnia brak przypaleń.
Poznaj wszystkie korzyści

Wygodne, szybkie i skuteczne wygładzanie i odświeżanie ubrań

Odśwież ubrania w mgnieniu oka

  • Moc 1500 W, do 28 g/min

  • Stopa OptimalTEMP

  • Nagrzewanie w ciągu 30 sekund

  • Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml

Ruchoma głowica zapewnia łatwe i skuteczne prasowanie

Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!

Ostro zakończona stopa parowa dociera do trudno dostępnych miejsc na ubraniach

Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.

Urządzenie gotowe do wytwarzania pary już w 30 sekund.

Twój steamer jest gotowy do użycia już w 30 sekund, o czym informuje kontrolka. Dzięki temu całe prasowanie przebiega bardzo szybko, a Ty możesz w ostatniej chwili zmienić decyzję, co założyć.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Fajn skladný pomocník

Napařovač mi přijde jako fajn pomocník, když nestíhám do práce a potřebuju si jen ryhle něco narovnat. Má oproti jiným, které jsem viděl, silnou páru, tak je dost efektivní. Zárověň je i poměrně skladný, tak ho občas beru i na pracovní cesty.

Zalety

skladnost, rychlé nahřátí

Wady

nevím

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocník pro oživení šatů a košil

Mám plnou skříň oblečení, které potřebuji průběžně žehlit a chtěla jsem si v nějaké hektické dny vypomoci napařovačem. Hledala jsem napařovač, který má dobrý výkon a není zbytečně velký kvůli cestování. Nakonec jsem vybrala tento nový model, který na první pohled vše splňoval. Hodí se všem, kteří věčně nestíhají a nechtějí vytahovat pořád žehlící prkno. Nenahradí žehličku, ale skvěle ji doplní. Pro milovníky elegantní módy je to nepostradatelný pomocník.

Zalety

Skladný, výkonný a bytelný

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

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Przypisy

  1. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.

  2. W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips