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STH7050/30
Moc 1500 W, do 28 g/min
Stopa OptimalTEMP
Nagrzewanie w ciągu 30 sekund
Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml
Podkładka StyleMat w zestawie
Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!
Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.
Twój steamer jest gotowy do użycia już w 30 sekund, o czym informuje kontrolka. Dzięki temu całe prasowanie przebiega bardzo szybko, a Ty możesz w ostatniej chwili zmienić decyzję, co założyć.
Nagrody
1.0
z 5
1
Opinia
Maros18
12/11/2024
Slovensko
Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model
Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.
Zalety
Otocna hlavica
Wady
Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky
Przegląd ten został wykonany dla Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Przegląd ten został wykonany dla Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.
W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips