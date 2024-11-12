ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka

Seria 7000Ręczny steamer

STH7050/30

1
| (1) Opinia

1 Nagroda

Odśwież ubrania w mgnieniu oka
Teraz dzięki ręcznemu steamerowi Philips serii 7000 możesz w mgnieniu oka odświeżyć wszystkie swoje ubrania. Ruchoma głowica i ostro zakończona płyta parowa szybko i łatwo usuwają zagniecenia pod dowolnym kątem, a technologia OptimalTemp zapewnia brak przypaleń.
Poznaj wszystkie korzyści

Wygodne, szybkie i skuteczne wygładzanie i odświeżanie ubrań

Odśwież ubrania w mgnieniu oka

  • Moc 1500 W, do 28 g/min

  • Stopa OptimalTEMP

  • Nagrzewanie w ciągu 30 sekund

  • Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml

  • Podkładka StyleMat w zestawie

Ruchoma głowica zapewnia łatwe i skuteczne prasowanie

Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!

Ostro zakończona stopa parowa dociera do trudno dostępnych miejsc na ubraniach

Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.

Urządzenie gotowe do wytwarzania pary już w 30 sekund.

Twój steamer jest gotowy do użycia już w 30 sekund, o czym informuje kontrolka. Dzięki temu całe prasowanie przebiega bardzo szybko, a Ty możesz w ostatniej chwili zmienić decyzję, co założyć.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

12/11/2024

Slovensko

Slovensko

Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model

Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.

Zalety

Otocna hlavica

Wady

Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky

Przegląd ten został wykonany dla Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Przegląd ten został wykonany dla Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.

  2. W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips