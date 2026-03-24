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Żelazka
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Seria 7000 Ręczny steamer
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STH7050/30
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UK Declaration of Conformity
Arya_IID_EU9_Booklet_[22041]
Wszystko (5)
Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak usunąć kamień ze steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips?
Czy steamer firmy Philips jest bezpieczny dla wszystkich ubrań?
Czy można bezpiecznie dotknąć ubrania steamerem do ubrań firmy Philips?
Czy po użyciu trzeba opróżniać zbiornik steamera?
7000 Series Handheld SteamerMATA POMOCNICZA Z KIESZONKĄ SVC
7000 Series Handheld SteamerZESPÓŁ POJEMNIKA NA WODĘ O POJEMNOŚCI 100 ML SVC
7000 Series Handheld SteamerZESPÓŁ POJEMNIKA NA WODĘ O POJEMNOŚCI 200 ML SVC
Steamer firmy Philips pozostawia plamy na ubraniach
Woda wyciekająca z dyszy parowej steamera do ubrań firmy Philips
Uchwyt steamera do ubrań firmy Philips wibruje lub wydaje odgłos pompowania
Steamer do ubrań Philips emituje dźwięk i wytwarza parę po użyciu
Steamer do ubrań Philips nie wytwarza pary
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