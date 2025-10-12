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Produkcja zakończona
SWX2112/10
Możliwość podłączenia komputera do monitora
Wysokiej jakości przewód umożliwia odbiór sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości
1,8 m
Czarna
Gumowy reduktor naprężeń stanowi trwałe, a przy tym elastyczne połączenie między przewodem a wtykiem.
Łatwe przykręcanie złączy, bez konieczności użycia żadnych narzędzi.
Formowane wtyki chronią przewód przed uszkodzeniem i wydłużają czas jego eksploatacji.