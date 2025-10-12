ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Przewód do monitora SVGA

SWX2112/10

Możliwość podłączenia komputera do monitora

Wysokiej jakości przewód umożliwia odbiór sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości

Poznaj wszystkie korzyści

Wideo SVGA

Możliwość podłączenia komputera do monitora

  • 1,8 m

  • Czarna

Gumowy reduktor naprężeń

Gumowy reduktor naprężeń stanowi trwałe, a przy tym elastyczne połączenie między przewodem a wtykiem.

Formowane śruby

Łatwe przykręcanie złączy, bez konieczności użycia żadnych narzędzi.

Formowane wtyki zapewniające większą trwałość

Formowane wtyki chronią przewód przed uszkodzeniem i wydłużają czas jego eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 226.8 kB
  • 21 July 2026

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie