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Produkcja zakończona
T1BK/00
Naturalny dźwięk Fidelio
Redukcja szumów Pro+
Redukcja szumów wiatru
Uniwersalne dopasowanie najw. jakości
Muzyka elektroniczna, rockowa, klasyczna lub hip-hop – te słuchawki przeznaczone dla audiofilów pozwolą Ci usłyszeć to wszystko w najlepszej jakości. Zbalansowane przetworniki armaturowe ujawniają wyjątkowe wysokie tony i bogate, naturalne wokale. Przetworniki dynamiczne zapewniają głębokie, precyzyjne basy i bujną strukturę dźwięków instrumentów.
Bez względu na to, gdzie jesteś, te słuchawki true wireless tworzą idealną przestrzeń do słuchania. Hybrydowa redukcja szumów wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt i zaawansowane funkcje przetwarzania dźwięku, które blokują niechciane dźwięki. Tłumiące hałas nakładki na słuchawki z pianki Comply zapewniają pewne i wygodne dopasowanie.
W pełni naładowane słuchawki douszne i w pełni naładowany pokrowiec pozwalają podróżować z ponad jednodniowym czasem odtwarzania w kieszeni. Ponadto muzyka jest wstrzymywana po wyjęciu słuchawki dousznej, więc nigdy nie przegapisz żadnego dźwięku. Pokrowiec można ładować bezprzewodowo.
Nagrody
4.0
z 5
7
Opinie
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Zalety
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Wady
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Zalety
Bateria , wygląd , muzyka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Krzysztof Romanek
05/04/2023
Polska
W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!
Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!
Zalety
Wszystko w nich pasuje!
Wady
Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless