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Wszystkie serie

  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
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  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.
  • Stworzone z myślą o życiu w podróży.

Produkcja zakończona

FidelioSłuchawki bezprzewodowe true wireless

T1BK/00

4
| (7) Opinie

1 Nagroda

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Stworzone z myślą o życiu w podróży.
Niech muzyka Cię poruszy. Przestrzenny, szczegółowy dźwięk tych najwyższej jakości słuchawek bezprzewodowych sprawi, że znajdziesz się w samym centrum wydarzeń. Najlepsze rozwiązanie do redukcji szumów i bezpieczne, wygodne dopasowanie pozwalają zanurzyć się w muzyce – gdziekolwiek jesteś.
Poznaj wszystkie korzyści

Stworzone z myślą o życiu w podróży.

  • Naturalny dźwięk Fidelio

  • Redukcja szumów Pro+

  • Redukcja szumów wiatru

  • Uniwersalne dopasowanie najw. jakości

Philips Fidelio. Bogaty, naturalny dźwięk

Philips Fidelio. Bogaty, naturalny dźwięk

Muzyka elektroniczna, rockowa, klasyczna lub hip-hop – te słuchawki przeznaczone dla audiofilów pozwolą Ci usłyszeć to wszystko w najlepszej jakości. Zbalansowane przetworniki armaturowe ujawniają wyjątkowe wysokie tony i bogate, naturalne wokale. Przetworniki dynamiczne zapewniają głębokie, precyzyjne basy i bujną strukturę dźwięków instrumentów.

Zanurz się w muzyce w dowolnym miejscu. Redukcja szumów Pro+

Zanurz się w muzyce w dowolnym miejscu. Redukcja szumów Pro+

Bez względu na to, gdzie jesteś, te słuchawki true wireless tworzą idealną przestrzeń do słuchania. Hybrydowa redukcja szumów wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt i zaawansowane funkcje przetwarzania dźwięku, które blokują niechciane dźwięki. Tłumiące hałas nakładki na słuchawki z pianki Comply zapewniają pewne i wygodne dopasowanie.

Więcej muzyki. 48 godziny odtwarzania dzięki pokrowcowi z funkcją ładowania

W pełni naładowane słuchawki douszne i w pełni naładowany pokrowiec pozwalają podróżować z ponad jednodniowym czasem odtwarzania w kieszeni. Ponadto muzyka jest wstrzymywana po wyjęciu słuchawki dousznej, więc nigdy nie przegapisz żadnego dźwięku. Pokrowiec można ładować bezprzewodowo.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-3112060

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

7

Opinie

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Zalety

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Wady

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Zalety

Bateria , wygląd , muzyka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/04/2023

Polska

Polska

W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!

Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!

Zalety

Wszystko w nich pasuje!

Wady

Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie