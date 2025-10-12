Z parku na ulicę

Poruszaj się w rytmie muzyki dzięki słuchawkom odpornym na pot, które doskonale dopasowują się do Twoich ruchów, zapewniając czysty dźwięk i energetyzujące basy. Elastyczna zakładka na uszy utrzymuje słuchawki w uszach, a przewód o długości 1,2 m pozwala na noszenie telefonu w kieszeni.