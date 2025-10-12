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TAA1105WT/00
15 mm przetworniki dla czystego dźwięku
zakładka na uszy dla pewnego dopas.
Przewód o długości 1,2 m
Klasa wodoodporności IPX2
Elastyczne, wyprofilowane zakładki na uszy umożliwiają regulację tych lekkich słuchawek, zapewniając wygodne dopasowanie i pełne bezpieczeństwo. Możesz się swobodnie poruszać, nie martwiąc się o to, że słuchawki wypadną w kluczowym momencie.
Doskonale dostrojone 15-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk, a specjalne otwory wentylacyjne podbijają basy. Słuchawki douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.
Ciesz się każdą minutą swoich ulubionych list odtwarzania, niezależnie od tego, czy biegasz po chodnikach czy po parkach. Wbudowana funkcja zdalnego sterowania umożliwia sterowanie listami, budzenie asystenta głosowego w telefonie i odbieranie połączeń bez wychodzenia z rytmu.
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