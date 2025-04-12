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Bezprzewodowe słuchawki sportowe

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Opinie | 85% poleca ten produkt
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Te wytrzymałe, lekkie, bezprzewodowe słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o aktywnym stylu życia. Zdejmowane i nadające się do mycia poduszki nauszne zapewniają wygodę zarówno podczas biegania na bieżni, jak i na plaży. 35 godzin odtwarzania umożliwia słuchanie muzyki bez przerwy.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Poduszki nauszne nadające się do mycia

  • Lekkie i wytrzymałe

  • Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55

Idź dalej. 35 godzin odtwarzania

Idź dalej. 35 godzin odtwarzania

Dzięki 35-godzinnej pracy bez ładowania te bezprzewodowe słuchawki nauszne możesz mieć zawsze przy sobie podczas treningu i nie tylko. Pełne naładowanie trwa mniej niż 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? 15-minutowym doładowaniem pozwoli Ci na korzystanie ze słuchawek przez dodatkowe 2 godziny.

Do uprawiania sportu lub na podróż. Poduszki nauszne nadające się do mycia

Do uprawiania sportu lub na podróż. Poduszki nauszne nadające się do mycia

Miękkie, przepuszczające powietrze poduszki nauszne można łatwo zdjąć, co ułatwia ich czyszczenie. Są one wypełnione żelem chłodzącym. Bez względu na to, co robisz, nosząc te słuchawki, zawsze możesz je odświeżyć!

Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55

Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55

Stopień ochrony IP55 oznacza, że słuchawki są równie dobrze sprawdzają się na zakurzonych szlakach, jak i w przypadku ulewnego deszczu. Bez względu na to, jak mocno się pocisz i dokąd zmierzasz, nic Cię nie powstrzyma!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

17

Opinie

85%

poleca ten produkt

2

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Zalety

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

02/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre

Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie