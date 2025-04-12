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TAA4216BK/00
Poduszki nauszne nadające się do mycia
Lekkie i wytrzymałe
Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55
Dzięki 35-godzinnej pracy bez ładowania te bezprzewodowe słuchawki nauszne możesz mieć zawsze przy sobie podczas treningu i nie tylko. Pełne naładowanie trwa mniej niż 2 godziny. Potrzebujesz dodatkowej mocy? 15-minutowym doładowaniem pozwoli Ci na korzystanie ze słuchawek przez dodatkowe 2 godziny.
Miękkie, przepuszczające powietrze poduszki nauszne można łatwo zdjąć, co ułatwia ich czyszczenie. Są one wypełnione żelem chłodzącym. Bez względu na to, co robisz, nosząc te słuchawki, zawsze możesz je odświeżyć!
Stopień ochrony IP55 oznacza, że słuchawki są równie dobrze sprawdzają się na zakurzonych szlakach, jak i w przypadku ulewnego deszczu. Bez względu na to, jak mocno się pocisz i dokąd zmierzasz, nic Cię nie powstrzyma!
4.6
z 5
17
Opinie
85%
poleca ten produkt
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Zalety
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Janek13.08
02/12/2022
Polska
Bardzo dobre
Bardzo fajne słuchawki, udało mi się je kupić na promocji i jestem z nich zadowolony
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe