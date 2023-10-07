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Produkcja zakończona

Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Opinie | 88% poleca ten produkt
Trenuj mądrzej
Biegaj szybciej. Skacz wyżej. Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone w odłączane zakładki na uszy, które zapewniają doskonałe dopasowanie. Energetyzujący dźwięk pozwala skupić się na treningu, a wbudowany czujnik tętna pomaga trenować w rytm Twojego ciała.
Poznaj wszystkie korzyści

Trenuj mądrzej

  • Dopasowanie dokanałowe

  • Monitor tętna

  • Zakładki na uszy lub skrzydełka

  • Czyszczenie UV

Elastyczne dopasowanie. Zakładki na uszy lub elastyczne skrzydełka

Elastyczne dopasowanie. Zakładki na uszy lub elastyczne skrzydełka

Zdejmowane elastyczne skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie podczas treningów o niskim i średnim natężeniu. Zdejmowane zakładki na uszy zapewniają, że słuchawki pozostaną na swoim miejscu podczas cięższych treningów. Wybierz kolor zakładki na uszy lub skrzydełka, które pasują do Twojego stylu.

Słuchaj swojego ciała z czujnikiem tętna

Słuchaj swojego ciała z czujnikiem tętna

Trenuj mądrzej dzięki czujnikowi tętna, który jest zgodny z popularnymi aplikacjami fitness i aplikacją Philips Headphones. Jeśli wybrana aplikacja obsługuje aktualizacje na bieżąco, podczas treningu usłyszysz w słuchawkach odczyty tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy możesz dać z siebie więcej, a kiedy należy odpuścić.

Idź na całość, zachowaj świeżość. Czyszczenie UV

Idź na całość, zachowaj świeżość. Czyszczenie UV

Podnoś ciężary. Ruszaj na bieżnię. Bez względu na to, jak lubisz podnosić poziom endorfin w swoim ciele, z tymi słuchawkami możesz pocić się do woli! Po zakończeniu wystarczy wyjąć słuchawki z futerału, a cykl czyszczenia UV usunie do 99% bakterii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

11

Opinie

88%

poleca ten produkt

4
3

07/10/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Zalety

Głęboki bas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

15/11/2022

Polska

Polska

Bardzo ładne

Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie