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Produkcja zakończona
TAA7306BK/00
Dopasowanie dokanałowe
Monitor tętna
Zakładki na uszy lub skrzydełka
Czyszczenie UV
Zdejmowane elastyczne skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie podczas treningów o niskim i średnim natężeniu. Zdejmowane zakładki na uszy zapewniają, że słuchawki pozostaną na swoim miejscu podczas cięższych treningów. Wybierz kolor zakładki na uszy lub skrzydełka, które pasują do Twojego stylu.
Trenuj mądrzej dzięki czujnikowi tętna, który jest zgodny z popularnymi aplikacjami fitness i aplikacją Philips Headphones. Jeśli wybrana aplikacja obsługuje aktualizacje na bieżąco, podczas treningu usłyszysz w słuchawkach odczyty tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy możesz dać z siebie więcej, a kiedy należy odpuścić.
Podnoś ciężary. Ruszaj na bieżnię. Bez względu na to, jak lubisz podnosić poziom endorfin w swoim ciele, z tymi słuchawkami możesz pocić się do woli! Po zakończeniu wystarczy wyjąć słuchawki z futerału, a cykl czyszczenia UV usunie do 99% bakterii.
4.4
z 5
11
Opinie
88%
poleca ten produkt
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Zalety
Głęboki bas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
BartoszW
15/11/2022
Polska
Bardzo ładne
Są bardzo ładne i maję mega dobre bassy. Na tym mi zależało, polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless