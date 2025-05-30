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Produkcja zakończona

Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

TAA7607BK/00

3.8

| (66) Opinie

Uwolnij swoje uszy. Usłysz wszystko.

Biegaj, jeździj, spaceruj, pokochaj! Lekkie, wygodne i wytrzymałe sportowe słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji pozwalają na słuchanie muzyki, słysząc jednocześnie wszystko, co dzieje się wokół Ciebie. Od parków po miejskie ulice — Twój trening właśnie stał się lepszy.

Poznaj wszystkie korzyści

Uwolnij swoje uszy. Usłysz wszystko.

  • Otwarta konstrukcja

  • Przewodzenie kostne

  • Wyraźne połączenia

  • Diody bezpieczeństwa LED

Dźwięk bez słuchawek. Otwarta konstrukcja

Dźwięk bez słuchawek. Otwarta konstrukcja

Technologia przewodzenia kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, co oznacza, że nie musisz wkładać słuchawki do ucha ani nosić słuchawek zakrywających ucho. Zamiast tego dźwięk wędruje od kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego — a muzyka w magiczny sposób pojawia się w Twojej głowie!

Zawsze gotowe do drogi. Odporność na kurz i wodę klasy IP66

Zawsze gotowe do drogi. Odporność na kurz i wodę klasy IP66

Wybierasz się na szlak w deszczu? Klasa IP66 oznacza, że kurz czy ulewa nie zatrzymają tych słuchawek o otwartej konstrukcji, a ich ładowanie jest bezpieczne i łatwe nawet po zamoczeniu. Po prostu wytrzyj je i umieść w magnetycznym uchwycie do ładowania.

Bądź widoczny. Diody bezpieczeństwa LED

Bądź widoczny. Diody bezpieczeństwa LED

Biegaj w nocy. Wędruj po zmroku górskim szlakiem. Albo jeździj rowerem w lesie. Dzięki jasnemu paskowi światła LED z tyłu opaski na szyję będzie Cię widać w słabo oświetlonym otoczeniu. Możesz sterować diodami LED za pomocą aplikacji Philips Headphones lub za pomocą przycisku włączania/wyłączania na opasce na szyję.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

66

Opinie

30/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2024-04-30

Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Zalety

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Wady

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2023-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Zalety

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Wady

złącze magnetyczne ładowania

Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2023-05-20

Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data użycia 2023-05-20

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Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.