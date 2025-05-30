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Produkcja zakończona
TAA7607BK/00
Uwolnij swoje uszy. Usłysz wszystko.
Biegaj, jeździj, spaceruj, pokochaj! Lekkie, wygodne i wytrzymałe sportowe słuchawki bezprzewodowe o otwartej konstrukcji pozwalają na słuchanie muzyki, słysząc jednocześnie wszystko, co dzieje się wokół Ciebie. Od parków po miejskie ulice — Twój trening właśnie stał się lepszy.
Otwarta konstrukcja
Przewodzenie kostne
Wyraźne połączenia
Diody bezpieczeństwa LED
Technologia przewodzenia kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, co oznacza, że nie musisz wkładać słuchawki do ucha ani nosić słuchawek zakrywających ucho. Zamiast tego dźwięk wędruje od kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego — a muzyka w magiczny sposób pojawia się w Twojej głowie!
Wybierasz się na szlak w deszczu? Klasa IP66 oznacza, że kurz czy ulewa nie zatrzymają tych słuchawek o otwartej konstrukcji, a ich ładowanie jest bezpieczne i łatwe nawet po zamoczeniu. Po prostu wytrzyj je i umieść w magnetycznym uchwycie do ładowania.
Biegaj w nocy. Wędruj po zmroku górskim szlakiem. Albo jeździj rowerem w lesie. Dzięki jasnemu paskowi światła LED z tyłu opaski na szyję będzie Cię widać w słabo oświetlonym otoczeniu. Możesz sterować diodami LED za pomocą aplikacji Philips Headphones lub za pomocą przycisku włączania/wyłączania na opasce na szyję.
3.8
z 5
66
Opinie
Swatu
30/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2024-04-30
Przegląd ten został wykonany dla TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Zalety
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Wady
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Zalety
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Wady
złącze magnetyczne ładowania
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-20
Przegląd ten został wykonany dla TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data użycia 2023-05-20
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.