Dźwięk bez słuchawek. Otwarta konstrukcja

Technologia przewodzenia kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, co oznacza, że nie musisz wkładać słuchawki do ucha ani nosić słuchawek zakrywających ucho. Zamiast tego dźwięk wędruje od kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego — a muzyka w magiczny sposób pojawia się w Twojej głowie!