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Produkcja zakończona

Przewodowe słuchawki dokanałowe

TAE1105BL/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy
Twoja muzyka, Twój kolor
Te przewodowe słuchawki dokanałowe zachowują świeżość każdego gatunku muzyki. Mocne basy, wyrazisty styl i wygodne dopasowanie do ucha. Aby użyć asystenta głosowego telefonu, wystarczy wcisnąć przycisk pilota na przewodzie.
Poznaj wszystkie korzyści

Twoja muzyka, Twój kolor

  • Przetworniki 8,6 mm dla mocnych basów

  • Pozłacane złącze

  • Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

  • Wbudowany pilot ułatwiający sterowanie

Mocny bas. Czysty dźwięk

Wyobrażasz sobie wyjście z domu bez ulubionych kawałków? Dzięki potężnym 8,6-milimetrowym neodymowym przetwornikom i pozłacanemu złączu w tych słuchawkach usłyszysz mocne basy.

Twoje ulubione dźwięki w prawdziwie komfortowych warunkach

Ergonomiczny projekt wkładki akustycznej i trzy rozmiary wymiennych gumowych nakładek na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Ciesz się każdą sekundą ulubionej muzyki.

Wbudowane sterowanie ułatwiające przełączanie z listy odtwarzania na rozmowę

Odbierz połączenie i zatrzymaj listę odtwarzania bez dotykania telefonu. Świetna opcja, gdy basy się rozkręcają, a Ty nie chcesz stracić najlepszych fragmentów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie