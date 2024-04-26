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Produkcja zakończona
TAE1105BL/00
Przetworniki 8,6 mm dla mocnych basów
Pozłacane złącze
Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
Wbudowany pilot ułatwiający sterowanie
Wyobrażasz sobie wyjście z domu bez ulubionych kawałków? Dzięki potężnym 8,6-milimetrowym neodymowym przetwornikom i pozłacanemu złączu w tych słuchawkach usłyszysz mocne basy.
Ergonomiczny projekt wkładki akustycznej i trzy rozmiary wymiennych gumowych nakładek na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Ciesz się każdą sekundą ulubionej muzyki.
Odbierz połączenie i zatrzymaj listę odtwarzania bez dotykania telefonu. Świetna opcja, gdy basy się rozkręcają, a Ty nie chcesz stracić najlepszych fragmentów.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші