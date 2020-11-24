ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Poczuj ten bas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas
  • Poczuj ten bas

Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

TAE4205BK/00

5
| (1) Opinia

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Poczuj ten bas
Uwielbiasz te chwile w utworze, gdy wchodzi bas? Te słuchawki dokanałowe zapewniają mocniejsze brzmienie basów po naciśnięciu jednego przycisku! 10 godzin odtwarzania, szybkie ładowanie i miękkie końcówki zapewniające pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj ten bas

  • Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta konst.

  • Dokanałowe

Przycisk wzmocnienia tonów niskich zapewniający natychmiastowe wzmocnienie basów

Przycisk wzmocnienia tonów niskich zapewniający natychmiastowe wzmocnienie basów

Te bezprzewodowe słuchawki są wyposażone w przetworniki neodymowe 8,2 mm, które zapewniają czysty dźwięk i mocne basy. Aby uzyskać silniejszy bas, wystarczy nacisnąć na pilocie na przewodzie przycisk wzmocnienia tonów niskich. Natychmiast poczujesz różnicę.

10 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C

10 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C

2 godziny ładowania przez złącze USB-C zapewnia 10 godzin odtwarzania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia kolejne 1,5 godziny odtwarzania. Płaski kabel słuchawek wygodnie spoczywa na szyi niezależnie od tego, czy korzystasz ze słuchawek czy nie.

Dopasowanie, elastyczność, wygoda

Dopasowanie, elastyczność, wygoda

Owalna wkładka akustyczna i wymienne nakładki na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Miękkie końcówki doskonale pasują do krawędzi ucha, zapewniając pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Przegląd ten został wykonany dla TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych