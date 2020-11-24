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Produkcja zakończona
TAE4205BK/00
Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta konst.
Dokanałowe
Te bezprzewodowe słuchawki są wyposażone w przetworniki neodymowe 8,2 mm, które zapewniają czysty dźwięk i mocne basy. Aby uzyskać silniejszy bas, wystarczy nacisnąć na pilocie na przewodzie przycisk wzmocnienia tonów niskich. Natychmiast poczujesz różnicę.
2 godziny ładowania przez złącze USB-C zapewnia 10 godzin odtwarzania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia kolejne 1,5 godziny odtwarzania. Płaski kabel słuchawek wygodnie spoczywa na szyi niezależnie od tego, czy korzystasz ze słuchawek czy nie.
Owalna wkładka akustyczna i wymienne nakładki na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Miękkie końcówki doskonale pasują do krawędzi ucha, zapewniając pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów.
5.0
z 5
1
Opinia
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Przegląd ten został wykonany dla TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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