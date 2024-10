Dowolny telewizor. Kable optyczne i audio 3,5 mm

Dołączone do zestawu kable optyczne i audio 3,5 mm umożliwiają podłączenie słuchawek do niemal każdego telewizora. Niezależnie od tego, co oglądasz – seriale czy filmy – przybliżają dźwięk i sprawiają, że jest wyraźniejszy.