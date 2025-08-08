Wyszukiwane terminy

    Wspaniały komfort, doskonały dźwięk

      2000 series Nauszne słuchawki bezprzewodowe

      TAH2500BG/10

      Wspaniały komfort, doskonały dźwięk

      Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne, a będziesz cieszyć się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Uzyskasz bogaty dźwięk z dodatkowym basem i nawet 50 godzinami odtwarzania.

      2000 series
      2000 series

      Nauszne słuchawki bezprzewodowe

      Wspaniały komfort, doskonały dźwięk

      • Redukcja szumów
      • Lekkie słuchawki nauszne
      • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy
      • Do 50 godzin odtwarzania

      Zanurz się w muzyce dzięki redukcji szumów

      Redukcja szumów wycisza hałas zewnętrzny, w tym wiatr, dzięki czemu możesz skupić się na słuchaniu muzyki lub rozmowach telefonicznych. Chcesz słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół Ciebie? Naciśnij przycisk, aby aktywować tryb Awareness.

      Doskonały dźwięk w trybie dodatkowych basów

      Przetwornik akustyczny o średnicy 40 mm zapewnia doskonały dźwięk i dobrą pasywną izolację szumów dzięki dopasowaniu do ucha. Możesz cieszyć się pełną mocą swoich ulubionych utworów.

      Do 50 godzin odtwarzania i szybkie ładowanie

      Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 50 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 10 godzin.

      Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth

      Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

      Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

      Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

      Tak lekkie i wygodne, że możesz je nosić godzinami

      Te słuchawki nauszne zostały zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie. Lekki, wyściełany pałąk delikatnie opiera się na głowie, a miękkie nauszniki zapewniają idealne dopasowanie. Każdy nausznik jest wyściełany skórą PU, która jest przyjemna w dotyku i przyjazna dla skóry, zapewniając długotrwały komfort i łatwość konserwacji.

      Aplikacja Philips Headphones. Dostosuj ustawienia i sterowanie.

      Nasza poręczna aplikacja towarzysząca umożliwia zarządzanie podłączonymi urządzeniami lub wyłączenie funkcji redukcji szumów. Możesz również użyć aplikacji, aby dostroić swój profil dźwiękowy.

      Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips

      Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        System akustyczny
        Zamknięty
        Zakres częstotliwości
        20–20 000 Hz
        Impedancja
        32 Ohm
        Czułość
        112 dB (1 kHz)
        Średnica głośnika
        40  mm
        Maksymalna moc wejściowa
        30  mW
        Typ przetwornika
        Dynamiczny

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        6,0
        Profile Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        SBC
        Gniazdo słuchawkowe
        3.5  mm

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        36.20  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        6
        Szerokość
        21.60  cm
        Waga brutto
        2.76  kg
        Wysokość
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Waga netto
        1.39  kg
        Waga opakowania
        1.37  kg

      • Udogodnienia

        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Przycisk

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        1 szt.
        Czas ładowania
        2  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        45  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        50  godziny
        Szybki czas ładowania
        15 mins for 10 hrs
        Waga akumulatora (całkowita)
        9.6  g
        Pojemność akumulatora (słuchawki)
        500  mAh
        Rodzaj akumulatora (słuchawki)
        Litowo-polimerowy (wbudowany)

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        22  cm
        Rodzaj opakowania
        Blister
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        20.2  cm
        Głębokość
        5.8  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Waga brutto
        0.4  kg
        Waga netto
        0.232  kg
        Waga opakowania
        0.168  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        19.76  cm
        Szerokość
        16.57  cm
        Głębokość
        8.29  cm
        Waga
        0.207  kg

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Przewód do ładowania
        Przewód USB-C, 200 mm

      • Design

        Kolor
        Beżowy
        Sposób noszenia
        Opaska na głowę
        Składana konstrukcja
        Płaska lub wewnętrzna
        Element łączący ucho
        Gąbki dopasowujące się do kształtu ucha
        Dopasowanie do ucha
        Nauszne
        Typ nausznika
        Zamknięty-tylny

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        1 mic

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        FF
        Tryb Awareness
        Tak
        Adaptacyjna technologia ANC
        Tak
        Mikrofon do ANC
        2 mikrofony
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

