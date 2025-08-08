Wyszukiwane terminy
TAH2500BG/10
Wspaniały komfort, doskonały dźwięk
Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne, a będziesz cieszyć się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Uzyskasz bogaty dźwięk z dodatkowym basem i nawet 50 godzinami odtwarzania.Zobacz wszystkie korzyści
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Redukcja szumów wycisza hałas zewnętrzny, w tym wiatr, dzięki czemu możesz skupić się na słuchaniu muzyki lub rozmowach telefonicznych. Chcesz słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół Ciebie? Naciśnij przycisk, aby aktywować tryb Awareness.
Przetwornik akustyczny o średnicy 40 mm zapewnia doskonały dźwięk i dobrą pasywną izolację szumów dzięki dopasowaniu do ucha. Możesz cieszyć się pełną mocą swoich ulubionych utworów.
Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 50 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 10 godzin.
Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.
Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.
Te słuchawki nauszne zostały zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie. Lekki, wyściełany pałąk delikatnie opiera się na głowie, a miękkie nauszniki zapewniają idealne dopasowanie. Każdy nausznik jest wyściełany skórą PU, która jest przyjemna w dotyku i przyjazna dla skóry, zapewniając długotrwały komfort i łatwość konserwacji.
Nasza poręczna aplikacja towarzysząca umożliwia zarządzanie podłączonymi urządzeniami lub wyłączenie funkcji redukcji szumów. Możesz również użyć aplikacji, aby dostroić swój profil dźwiękowy.
Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.
