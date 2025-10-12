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TAH4000BK/00
Dostępne warianty
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Wygodne dopasowanie do ucha
Wymienne elementy
Do 70 godzin odtwarzania
Specjalnie dostrojone przetworniki 32 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Jeśli oglądasz film lub grasz w gry, możesz włączyć tryb niskiego opóźnienia w naszej aplikacji towarzyszącej.
Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
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