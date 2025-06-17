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Wszystkie serie

  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
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  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
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  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
  • Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!

4000 seriesNauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH4209WT/00

4.9
| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy
Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!
Te bezprzewodowe słuchawki nauszne zapewniają do 55 godzin odtwarzania przez wiele dni bez konieczności ładowania. Doskonały dźwięk, funkcja dynamicznych basów zapewniająca głębsze basy nawet przy niskim poziomie głośności oraz możliwość aktywacji ustawienia niskiego opóźnienia podczas oglądania filmów.
Poznaj wszystkie korzyści

Lekkie, wygodne, składane i grają całe dnie!

  • Lekkie słuchawki nauszne

  • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

  • Do 55 godzin odtwarzania

  • Wyraźne połączenia

Tak lekkie i wygodne, że możesz je nosić godzinami

Tak lekkie i wygodne, że możesz je nosić godzinami

Te słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wyściełana opaska jest tak lekka, że ledwo ją poczujesz, a miękkie nauszniki można ustawić pod kątem, aby były idealnie dopasowane. Każdy nausznik jest wyściełany pianką dopasowującą się do kształtu ucha: im częściej będziesz je nosić, tym bardziej je pokochasz.

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Dzięki 32-milimetrowym przetwornikom i porządnej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.

Do 55 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C

Do 55 godzin odtwarzania i ładowanie przez USB-C

Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 55 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 2 godziny.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Zalety

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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