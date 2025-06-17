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TAH4209PK/00
Lekkie słuchawki nauszne
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Do 55 godzin odtwarzania
Wyraźne połączenia
Te słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wyściełana opaska jest tak lekka, że ledwo ją poczujesz, a miękkie nauszniki można ustawić pod kątem, aby były idealnie dopasowane. Każdy nausznik jest wyściełany pianką dopasowującą się do kształtu ucha: im częściej będziesz je nosić, tym bardziej je pokochasz.
Dzięki 32-milimetrowym przetwornikom i porządnej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.
Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 55 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 15-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 2 godziny.
4.9
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Zalety
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe