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4000 series Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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4000 seriesNauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH4209PK/00

4000 series Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy

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Dla systemów iOS i Android

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones pozwala w pełni wykorzystać potencjał słuchawek. Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji zapewniających najlepsze wrażenia słuchowe z urządzenia mobilnego.

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Aplikacja Philips Headphones

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 427.2 kB
  • 14 June 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 866.4 kB
  • 23 February 2024

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