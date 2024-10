Konfiguracja w kilka sekund

Wystarczy podłączyć dołączony przewód 3,5 mm do gniazda słuchawek w telewizorze, a następnie podłączyć klucz sprzętowy do drugiego końca przewodu. Następnie podłącz klucz sprzętowy do gniazda USB telewizora. Aby podłączyć urządzenie do komputera, należy podłączyć klucz sprzętowy do gniazda USB i odpowiednio skonfigurować ustawienia dźwięku.