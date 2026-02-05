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TAH8000EBK/00
Szczegółowy, naturalny dźwięk
Wymienna bateria
Redukcja szumów Pro
Do 70 godzin odtwarzania
Pokryte jedwabiem 40-milimetrowe przetworniki zapewniają szczegółową jakość dźwięku, a technologia Dynamic Bass zapewnia pełne, bogate basy nawet przy niskim poziomie głośności. Obsługa kodeków LDAC i LC3 umożliwia pełne wykorzystanie strumieniowania w wysokiej rozdzielczości, a także słuchanie przewodowe przez USB-C. Ponadto możesz włączyć dźwięk przestrzenny w naszej aplikacji, aby zanurzyć się w doznaniach słuchowych.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Podczas rozmowy telefonicznej dedykowane mikrofony i algorytm redukcji szumów działają wspólnie, aby wyraźnie wychwycić Twój głos i zredukować hałas w tle. Nawet jeśli jesteś na ruchliwej miejskiej ulicy w bardzo wietrzny dzień, Twój głos będzie wyraźny, a rozmówcy nie będzie rozpraszać to, co dzieje się wokół Ciebie.
4.0
z 5
4
Opinie
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Zalety
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne