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TAK2000BL/00
Dostępne warianty
Przewodowe słuchawki nauszne
Głośność ograniczona do 85 dB
Możliwość dostosowania. Udostępnianie dźwięku
Trwałe i składane
Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie młodych użytkowników — głośność tych słuchawek została ograniczona do 85 dB. Muzyka, kreskówki, filmy, filmy edukacyjne: bez względu na upodobania słuchaczy możesz mieć pewność, że głośność nie będzie zbyt wysoka.
Mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami sprawiają, że te lekkie słuchawki są wygodne dla dzieci. Wyściełany pałąk można łatwo regulować w celu idealnego dopasowania, a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się, w którą stronę należy założyć słuchawki.
Wielokolorowa konstrukcja sprawia, że słuchawki wyróżniają się na wszystkie właściwe sposoby — a dzieci mogą spersonalizować swoje słuchawki za pomocą własnych dzieł sztuki! Wystarczy podnieść przezroczyste okienko nausznika, dodać swoje rysunki lub obrazy i ponownie zamknąć okienko.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Zalety
wyglad, dzwiek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Zalety
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Głośność ograniczona do 85 dB zgodnie z normami EN 50332 w celu zapewnienia bezpiecznego słuchania.