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TAK5500RT/00
Dostępne warianty
Głośność ograniczona do 85 dB
Redukcja szumów Pro
Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku
Trwałe i składane
Te słuchawki mają wygodne dopasowanie nauszne, które pomaga pasywnie redukować hałas otoczenia, a także limit głośności 75 dB, który jest idealny do słuchania w cichszych środowiskach. W przypadku głośniejszych miejsc redukcję szumów można włączyć za pomocą słuchawek lub aplikacji Philips Headphones — a rodzice mogą ustawić tryb podróżny 85 dB w aplikacji.
Adaptacyjna redukcja szumów automatycznie dostosowuje się do otoczenia, dzięki czemu dzieci mogą skupić się w ciszy — lub słyszeć swoje dźwięki w hałaśliwych miejscach bez konieczności zwiększania głośności! Elementy sterujące nausznikami aktywują tryb Awareness, dzięki czemu dzieci mogą słyszeć, co dzieje się wokół nich, a funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu słyszą Cię podczas noszenia słuchawek.
Jeśli przyjaciele Twojego dziecka również mają parę słuchawek Philips K5500, mogą utworzyć bezprzewodowy łańcuch między słuchawkami i słuchać tych samych utworów. Jedna para słuchawek jest podłączona do urządzenia inteligentnego, z którego chcą słuchać, a następnie oboje muszą nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby przejść do trybu udostępniania dźwięku.
Opinie
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.