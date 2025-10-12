Adaptacyjna redukcja szumów dla bezpiecznego słuchania w dowolnym miejscu

Adaptacyjna redukcja szumów automatycznie dostosowuje się do otoczenia, dzięki czemu dzieci mogą skupić się w ciszy — lub słyszeć swoje dźwięki w hałaśliwych miejscach bez konieczności zwiększania głośności! Elementy sterujące nausznikami aktywują tryb Awareness, dzięki czemu dzieci mogą słyszeć, co dzieje się wokół nich, a funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu słyszą Cię podczas noszenia słuchawek.