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Nowość
TAK6000BL/00
Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
Poznaj słuchawki stworzone z myślą o bezpiecznym słuchaniu i regularnych zmianach stylu. Wyświetlacze ePaper na nausznikach pozwalają dzieciom używać zdjęć, aby nadać słuchawkom spersonalizowany wygląd, który można łatwo zmienić. Ograniczenia głośności chronią młody słuch w domu i w podróży.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Głośność ograniczona do 85 dB
Konfigurowalny wyświetlacz ePaper
Trwałe i składane
Od zdjęć rodziny lub zwierząt po fotografie prac plastycznych — wyświetlacze ePaper na nausznikach pozwalają dzieciom w ciekawy sposób personalizować słuchawki bez używania naklejek. Wystarczy wybrać zdjęcie zapisane na urządzeniu mobilnym i przesłać je na wyświetlacz za pośrednictwem naszej aplikacji towarzyszącej. Po przesłaniu obraz pozostaje widoczny nawet po wyłączeniu słuchawek.
Te słuchawki zaprojektowano specjalnie z myślą o wyjątkowym bezpieczeństwie młodego słuchu. Głośność ograniczono do 75 dB podczas słuchania w domu lub nauki. W głośniejszym otoczeniu poza domem rodzice mogą za pomocą aplikacji Philips Headphones ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróży.*
Duże, okrągłe przyciski do kontroli na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie ze słuchawek, a kropki z tyłu pałąka pomagają im rozpoznać, jak prawidłowo je założyć. Wyściełany pałąk można łatwo regulować, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami z pianki z pamięcią kształtu delikatnie dopasowują się do rosnących uszu, zapewniając wygodę.
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.