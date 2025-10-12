Nowy wygląd, kiedy tylko zechcą

Od zdjęć rodziny lub zwierząt po fotografie prac plastycznych — wyświetlacze ePaper na nausznikach pozwalają dzieciom w ciekawy sposób personalizować słuchawki bez używania naklejek. Wystarczy wybrać zdjęcie zapisane na urządzeniu mobilnym i przesłać je na wyświetlacz za pośrednictwem naszej aplikacji towarzyszącej. Po przesłaniu obraz pozostaje widoczny nawet po wyłączeniu słuchawek.