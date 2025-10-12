Solidne, wytrzymałe i składane

Wykonane z wytrzymałych, nietoksycznych materiałów słuchawki są odporne na trudy codziennego użytkowania przez dzieci. Gdy nie są używane, można je złożyć na płasko, aby łatwo przechowywać je w szufladzie. Można je też złożyć na płasko i do wewnątrz, tworząc kompaktowy pakiet, który z łatwością mieści się w kieszeniach i torbach.