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Wszystkie serie

  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
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  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
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  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
  • Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.

Nowość

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK6000PK/00

Dostępne warianty

Blue
Blue
Pink
Pink

Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.

Poznaj słuchawki zaprojektowane z myślą o bezpiecznym słuchaniu i regularnych zmianach stylu. Wyświetlacze ePaper na nausznikach pozwalają dzieciom używać zdjęć, aby nadać słuchawkom spersonalizowany wygląd, który można łatwo zmienić. Limity głośności chronią młody słuch w domu i w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.

  • Bezprzewodowe słuchawki nauszne

  • Głośność ograniczona do 85 dB

  • Personalizowany wyświetlacz ePaper

  • Wytrzymałe i składane

Solidne, wytrzymałe i składane

Wykonane z wytrzymałych, nietoksycznych materiałów słuchawki są odporne na trudy codziennego użytkowania przez dzieci. Gdy nie są używane, można je złożyć na płasko, aby łatwo przechowywać je w szufladzie. Można je też złożyć na płasko i do wewnątrz, tworząc kompaktowy pakiet, który z łatwością mieści się w kieszeniach i torbach.

Aplikacja Philips Headphones z funkcjami kontroli rodzicielskiej

Nasza aplikacja towarzysząca umożliwia ustawianie limitów czasu odtwarzania, aby dzieci nie słuchały zbyt długo. Można jej też użyć do przełączenia słuchawek z ustawienia domyślnego, w którym głośność jest ograniczona do 75 dB, na tryb podróżny ograniczający głośność do 85 dB.

Długi czas pracy baterii i łatwe połączenia bezprzewodowe

Od weekendowej zabawy po odrabianie lekcji — te słuchawki dotrzymają kroku dzieciom, oferując do 45 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu (które trwa 2 godziny przez USB-C). Osobny przycisk BT na słuchawkach ułatwia dzieciom parowanie z urządzeniami, a łączność wielopunktowa pozwala połączyć je z więcej niż jednym urządzeniem jednocześnie.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Przypisy

  1. Głośność ograniczona do 75 dB w trybie standardowym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.