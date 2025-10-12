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Nowość
TAK6000PK/00
Wygląd, który pokochają. Dźwięk, któremu możesz zaufać.
Poznaj słuchawki zaprojektowane z myślą o bezpiecznym słuchaniu i regularnych zmianach stylu. Wyświetlacze ePaper na nausznikach pozwalają dzieciom używać zdjęć, aby nadać słuchawkom spersonalizowany wygląd, który można łatwo zmienić. Limity głośności chronią młody słuch w domu i w podróży.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Głośność ograniczona do 85 dB
Personalizowany wyświetlacz ePaper
Wytrzymałe i składane
Wykonane z wytrzymałych, nietoksycznych materiałów słuchawki są odporne na trudy codziennego użytkowania przez dzieci. Gdy nie są używane, można je złożyć na płasko, aby łatwo przechowywać je w szufladzie. Można je też złożyć na płasko i do wewnątrz, tworząc kompaktowy pakiet, który z łatwością mieści się w kieszeniach i torbach.
Nasza aplikacja towarzysząca umożliwia ustawianie limitów czasu odtwarzania, aby dzieci nie słuchały zbyt długo. Można jej też użyć do przełączenia słuchawek z ustawienia domyślnego, w którym głośność jest ograniczona do 75 dB, na tryb podróżny ograniczający głośność do 85 dB.
Od weekendowej zabawy po odrabianie lekcji — te słuchawki dotrzymają kroku dzieciom, oferując do 45 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu (które trwa 2 godziny przez USB-C). Osobny przycisk BT na słuchawkach ułatwia dzieciom parowanie z urządzeniami, a łączność wielopunktowa pozwala połączyć je z więcej niż jednym urządzeniem jednocześnie.
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie standardowym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.