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TAM3205M2/12
Głośniki bass reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, wejście audio
Głośniki półkowe o mocy 20 W (RMS), 3-calowe głośniki niskotonowe i porty bass-reflex zapewniają wyraźny, czysty dźwięk stereo z głębokimi basami. Cyfrowe sterowanie dźwiękiem pozwala wybierać spośród zaprogramowanych stylów dźwięku — od muzyki po słuchowiska radiowe — zawsze uzyskasz najlepszy dźwięk do tego, czego słuchasz.
Muzyka, podcasty, wiadomości, seriale, sport — lista jest nieskończona! Dźwięki można przesyłać strumieniowo przez Bluetooth, słuchać radia FM lub podłączać inne źródła, takie jak pamięć flash USB lub gramofony przez wejście audio. Cyfrowy tuner radiowy z 20 zaprogramowanymi ustawieniami zapewnia krystalicznie czysty odbiór, a odtwarzacz CD może odczytywać płyty CD MP3 i nagrane płyty CD.
Bluetooth LE Audio i kodek LC3 są obsługiwane, aby zapewnić zauważalnie lepszy dźwięk podczas przesyłania strumieniowego. Auracast jest również obsługiwany, dzięki czemu można przesyłać strumieniowo z kompatybilnego urządzenia inteligentnego do mikrosystemu i innych głośników kompatybilnych z Auracast.
5.0
z 5
1
Opinia
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Przegląd ten został wykonany dla TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21