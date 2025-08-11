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TAM3205M2/12

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Aplikacja Philips Entertainment

Obsługuje sterowanie wybranymi modelami głośników Philips Bluetooth, soundbarów, głośników imprezowych, mikrosystemów, urządzeń CD soundmachine oraz przenośnych radioodbiorników.

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Aplikacja Philips Entertainment

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 1012.5 kB
  • 11 August 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 2.8 MB
  • 29 April 2025

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