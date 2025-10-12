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Nowość
TAMS3BK/00
Uderzający dźwięk, estetyka retro
Inteligentne etui ładujące
Adaptacyjna redukcja szumów
Do 42 godzin odtwarzania
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
To inteligentne etui to coś więcej niż tylko ładowarka. Umożliwia sterowanie połączeniami, odtwarzaniem, funkcją redukcji szumów i Auracast™lub włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc w wykonywaniu zdjęć, zdalnie uruchamiając aparat w podłączonym urządzeniu. Animacje płyt winylowych, kaset i wzmacniaczy pozwalają zmienić wygląd 1,47-calowego kolorowego ekranu dotykowego.
Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 32 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 7 godzin + 23 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 15 minut ładowania daje dodatkowe 3 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.
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