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  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds
  • Słuchawki Buds

Nowość

Moving SoundSłuchawki bezprzewodowe true wireless

TAMS3BK/00

Dostępne warianty

Black
Black
Yellow
Yellow
Słuchawki Buds
Kolory krzyczą. Muzyka porusza. Dzięki odważnemu wyglądowi i prostej obsłudze, słuchawki Buds umilą Ci chwile, zapewniając ciepły, czysty dźwięk, a okrągłą, inteligentną obudowę ładującą z łatwością zmieścisz w kieszeni. Twój dzień, Twoje listy odtwarzania, Twoje tempo.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki Buds

  • Uderzający dźwięk, estetyka retro

  • Inteligentne etui ładujące

  • Adaptacyjna redukcja szumów

  • Do 42 godzin odtwarzania

Osiągnij skupienie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

Osiągnij skupienie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Nie trać rytmu dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu

Nie trać rytmu dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu

To inteligentne etui to coś więcej niż tylko ładowarka. Umożliwia sterowanie połączeniami, odtwarzaniem, funkcją redukcji szumów i Auracast™lub włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc w wykonywaniu zdjęć, zdalnie uruchamiając aparat w podłączonym urządzeniu. Animacje płyt winylowych, kaset i wzmacniaczy pozwalają zmienić wygląd 1,47-calowego kolorowego ekranu dotykowego.

Dłuższe imprezy dzięki maksymalnie 42 godzinom odtwarzania

Dłuższe imprezy dzięki maksymalnie 42 godzinom odtwarzania

Z wyłączoną redukcją hałasu słuchawki zapewniają 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 32 godzin z etui ładującego (przy włączonej redukcji hałasu: 7 godzin + 23 godzin z etui). Potrzebujesz szybkiego doładowania? Już 15 minut ładowania daje dodatkowe 3 godziny słuchania. Etui ładuje się przez USB-C.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie