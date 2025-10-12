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TAMS80B/00
The Tube
Odważne kształty. Kolory retro. Nowoczesna moc. The Tube przywraca do życia ikonę lat 80., oferując bogatszy, szerszy dźwięk stereo i bezproblemową łączność. Od domowych jam sessions po uliczne imprezy — podkręć głośność i pozwól muzyce rozbrzmiewać.
Wyraziste brzmienie. Wygląd retro
Maks. 280 W (140 W RMS)
Do 24 godzin odtwarzania
Odporność na pył i wodę IP67
W kultowej konstrukcji The Tube znajduje się 2-kierunkowy system stereo zapewniający moc 280 W (140 W RMS) i szerszą, bardziej immersyjną scenę dźwiękową. A jeśli impreza przeniesie się na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby wzmocnić bas i zapewnić wyraźny dźwięk w terenie.
Dwa przetworniki 5″, dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.
Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Tube można podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.
Opinie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
Stopień ochrony IP67 oznacza, że przetwornik głośnika jest pyłoszczelny i może być zanurzony na maksymalnie 30 minut na głębokość do 1 m.