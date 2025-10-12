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Wszystkie serie

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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundGłośnik bezprzewodowy

TAMS80B/00

Dostępne warianty

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Odważne kształty. Kolory retro. Nowoczesna moc. The Tube przywraca do życia ikonę lat 80., oferując bogatszy, szerszy dźwięk stereo i bezproblemową łączność. Od domowych jam sessions po uliczne imprezy — podkręć głośność i pozwól muzyce rozbrzmiewać.

Poznaj wszystkie korzyści

The Tube

  • Wyraziste brzmienie. Wygląd retro

  • Maks. 280 W (140 W RMS)

  • Do 24 godzin odtwarzania

  • Odporność na pył i wodę IP67

Ikona lat 80., wymyślona na nowo

Ikona lat 80., wymyślona na nowo

W kultowej konstrukcji The Tube znajduje się 2-kierunkowy system stereo zapewniający moc 280 W (140 W RMS) i szerszą, bardziej immersyjną scenę dźwiękową. A jeśli impreza przeniesie się na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby wzmocnić bas i zapewnić wyraźny dźwięk w terenie.

Nowoczesna akustyka. Aktywny 2-kierunkowy system stereo

Nowoczesna akustyka. Aktywny 2-kierunkowy system stereo

Dwa przetworniki 5″, dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.

Wielopunktowa łączność Bluetooth® i audio USB

Wielopunktowa łączność Bluetooth® i audio USB

Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Tube można podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stopień ochrony IP67 oznacza, że przetwornik głośnika jest pyłoszczelny i może być zanurzony na maksymalnie 30 minut na głębokość do 1 m.