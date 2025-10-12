Ikona lat 80., wymyślona na nowo

W kultowej konstrukcji The Tube znajduje się 2-kierunkowy system stereo zapewniający moc 280 W (140 W RMS) i szerszą, bardziej immersyjną scenę dźwiękową. A jeśli impreza przeniesie się na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby wzmocnić bas i zapewnić wyraźny dźwięk w terenie.