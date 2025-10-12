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Produkcja zakończona
TAR1506/00
FM/MW
Strojenie analogowe
Zasilanie bateryjne
To przenośne, analogowe radio FM/MW można łatwo dostroić w podróży. Wystarczy obrócić zamontowane z boku pokrętło strojenia, aby przesunąć wskaźnik wzdłuż skali. Duże okno strojenia w tradycyjnym stylu ułatwia sprawdzenie, czy osiągnięto żądaną częstotliwość.
Małe radio umożliwia obsługę jedną ręką. Funkcja głośności i włączanie/wyłączanie są sterowane za pomocą wygodnie umieszczonego pokrętła. Port słuchawek umożliwia słuchanie muzyki prywatnie, a przełącznik z boku umożliwia wybór sygnału FM lub MW.
Włóż to radio do kieszeni i zabierz wiadomości ze sobą. Możesz zabrać także grę, której nie możesz przegapić. Lub talk show, który uwielbiasz. Dźwięk jest zasilany 2 bateriami AAA, a antena teleskopowa zawsze zapewnia najlepszy możliwy odbiór.
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