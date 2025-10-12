ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Kieszonkowy klasyk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk
  • Kieszonkowy klasyk

Produkcja zakończona

Przenośne radio

TAR1506/00

Kieszonkowy klasyk
Pokaż się światu z przenośnym radiem analogowym FM/MW. Łatwe strojenie i czysty dźwięk pozwalają pozostać na bieżąco z ulubionymi programami. Niezależnie od tego, czy pracujesz w ogrodzie, czy wybierasz się na spacer.
Poznaj wszystkie korzyści

Kieszonkowy klasyk

  • FM/MW

  • Strojenie analogowe

  • Zasilanie bateryjne

Klasyczny wygląd. Łatwe strojenie

To przenośne, analogowe radio FM/MW można łatwo dostroić w podróży. Wystarczy obrócić zamontowane z boku pokrętło strojenia, aby przesunąć wskaźnik wzdłuż skali. Duże okno strojenia w tradycyjnym stylu ułatwia sprawdzenie, czy osiągnięto żądaną częstotliwość.

Proste sterowanie. Pokrętło regulacji głośności i włączania/wyłączania

Małe radio umożliwia obsługę jedną ręką. Funkcja głośności i włączanie/wyłączanie są sterowane za pomocą wygodnie umieszczonego pokrętła. Port słuchawek umożliwia słuchanie muzyki prywatnie, a przełącznik z boku umożliwia wybór sygnału FM lub MW.

Przenośne. Idealne w domu i na wyjazdy

Włóż to radio do kieszeni i zabierz wiadomości ze sobą. Możesz zabrać także grę, której nie możesz przegapić. Lub talk show, który uwielbiasz. Dźwięk jest zasilany 2 bateriami AAA, a antena teleskopowa zawsze zapewnia najlepszy możliwy odbiór.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie