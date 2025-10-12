Przenośne. Idealne w domu i na wyjazdy

Włóż to radio do kieszeni i zabierz wiadomości ze sobą. Możesz zabrać także grę, której nie możesz przegapić. Lub talk show, który uwielbiasz. Dźwięk jest zasilany 2 bateriami AAA, a antena teleskopowa zawsze zapewnia najlepszy możliwy odbiór.