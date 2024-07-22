Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
TAR2509/10
Klasyczny towarzysz
Uwielbiasz radio? Od kuchni, przez garaż, aż po ogród, to przenośne radio analogowe FM/AM zapewni odtwarzanie ulubionych stacji. Brzmi świetnie, działa na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym i ma poręczny wskaźnik LED — dzięki czemu będzie jasne, kiedy jest idealnie dostrojone.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu.
Przenośne radio FM/AM
Strojenie analogowe ułatwia wyszukiwanie ulubionych stacji w tym przenośnym radiu FM/AM. Wystarczy obrócić pokrętło strojenia z boku radia, a duży, wyraźny wyświetlacz pokaże częstotliwość, do której radio jest dostrojone. Wskaźnik LED zaświeci, gdy sygnał stanie się silny.
Uzyskaj najlepszy dźwięk dzięki trybowi Muzyka. Przełącz się na tryb Wiadomości, gdy słuchasz wiadomości, ulubionego słuchowiska lub programu publicystycznego. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 3,5-calowy głośnik zapewnia czysty dźwięk.
Nie musisz szukać regulacji głośności w tym radiu! Oprócz dużego pokrętła regulacji głośności radio ma zamontowane na górze przełączniki do przełączania między sygnałami FM/AM a trybami dźwięku. Radio jest wyposażone także w port słuchawek zapewniający prywatność podczas słuchania.
Możesz zabrać to radio wszędzie, gdzie chcesz. Podłącz je do gniazdka elektrycznego lub włóż dwie baterie D i wyjdź z domu. To idealny towarzysz na kieliszek wina na balkonie lub piknik w ogrodzie.
Dźwięk
Głośniki
Łączność WiFi
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Moc
Wymiary opakowania
Wymiary produktu
Akcesoria
Budzik
