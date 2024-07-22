Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Klasyczny towarzysz Klasyczny towarzysz Klasyczny towarzysz

      Przenośne radio FM/AM

      TAR2509/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Klasyczny towarzysz

      Uwielbiasz radio? Od kuchni, przez garaż, aż po ogród, to przenośne radio analogowe FM/AM zapewni odtwarzanie ulubionych stacji. Brzmi świetnie, działa na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym i ma poręczny wskaźnik LED — dzięki czemu będzie jasne, kiedy jest idealnie dostrojone.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Radio z budzikiem

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Przenośne radio FM/AM
      - {discount-value}

      Przenośne radio FM/AM

      łącznie

      recurring payment

      Klasyczny towarzysz

      • FM/AM
      • Strojenie analogowe
      • Zasilanie AC lub bateryjne
      Klasyczna konstrukcja, wyraźny odbiór, łatwe strojenie

      Klasyczna konstrukcja, wyraźny odbiór, łatwe strojenie

      Strojenie analogowe ułatwia wyszukiwanie ulubionych stacji w tym przenośnym radiu FM/AM. Wystarczy obrócić pokrętło strojenia z boku radia, a duży, wyraźny wyświetlacz pokaże częstotliwość, do której radio jest dostrojone. Wskaźnik LED zaświeci, gdy sygnał stanie się silny.

      Przełączanie między trybami Wiadomości i Muzyka. Regulacja barwy dźwięku

      Przełączanie między trybami Wiadomości i Muzyka. Regulacja barwy dźwięku

      Uzyskaj najlepszy dźwięk dzięki trybowi Muzyka. Przełącz się na tryb Wiadomości, gdy słuchasz wiadomości, ulubionego słuchowiska lub programu publicystycznego. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 3,5-calowy głośnik zapewnia czysty dźwięk.

      Proste sterowanie. Duże pokrętło głośności

      Proste sterowanie. Duże pokrętło głośności

      Nie musisz szukać regulacji głośności w tym radiu! Oprócz dużego pokrętła regulacji głośności radio ma zamontowane na górze przełączniki do przełączania między sygnałami FM/AM a trybami dźwięku. Radio jest wyposażone także w port słuchawek zapewniający prywatność podczas słuchania.

      Umieść w dowolnym miejscu

      Możesz zabrać to radio wszędzie, gdzie chcesz. Podłącz je do gniazdka elektrycznego lub włóż dwie baterie D i wyjdź z domu. To idealny towarzysz na kieliszek wina na balkonie lub piknik w ogrodzie.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        300 mW
        System dźwięku
        Mono
        Korekcja dźwięku
        regulacja barwy
        Regulacja głośności
        obrotowy (analogowy)

      • Głośniki

        Średnica przetwornika pełnozakresowego
        3,5"
        Liczba pełnozakresowych przetworników
        1

      • Łączność WiFi

        Bluetooth
        Nie
        Wyjście audio/wideo
        Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
        Wejście audio
        Nie

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Pasma tunera
        • FM
        • AM
        RDS
        Nie

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Rozmiar D (LR20)
        Napięcie baterii
        1.5  V
        Źródło zasilania
        • 220–240 V
        • 50/60 Hz
        Liczba baterii lub akumulatorów
        2

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        19.3  cm
        Rodzaj opakowania
        Pudełko
        Typ ułożenia półki
        Poziomo
        Szerokość
        29  cm
        Głębokość
        9.3  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        Waga brutto
        1.1  kg
        Waga netto
        0.885  kg
        Waga opakowania
        0.215  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        14.95  cm
        Szerokość
        21  cm
        Głębokość
        6.63  cm
        Waga
        0.668  kg

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Karta gwarancyjna

      • Budzik

        Liczba alarmów
        Nie
        Drzemka (powtarzanie budzenia)
        Nie

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Karta gwarancyjna
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.