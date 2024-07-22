Klasyczny towarzysz

Uwielbiasz radio? Od kuchni, przez garaż, aż po ogród, to przenośne radio analogowe FM/AM zapewni odtwarzanie ulubionych stacji. Brzmi świetnie, działa na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym i ma poręczny wskaźnik LED — dzięki czemu będzie jasne, kiedy jest idealnie dostrojone.