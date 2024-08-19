Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Obudź się i ruszaj Obudź się i ruszaj Obudź się i ruszaj

      Radiobudzik

      TAR3305/12

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Obudź się i ruszaj

      Cyfrowy radiobudzik FM jest prosty w użyciu. Duża liczba zaprogramowanych stacji sprawia, że nawigacja jest niezwykle prosta. Możesz również ustawić alarm tak, aby budził Cię łagodnie narastającym dźwiękiem. Chcesz pospać dłużej? Po prostu wyciągnij rękę i naciśnij przycisk drzemki.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Radio z budzikiem

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Radiobudzik
      - {discount-value}

      Radiobudzik

      łącznie

      recurring payment

      Obudź się i ruszaj

      • Tuner FM, cyfrowe strojenie
      • Podwójny alarm

      Cyfrowe radio FM

      Tuner FM zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 10 Twoich ulubionych stacji radiowych. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.

      Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji radiowej

      Odpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się wyłączyło.

      Podwójny alarm. Jeden zegar, dwie pobudki

      Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem radia i subtelnie wprowadzi w dzień.

      Bateryjne podtrzymywanie zasilania w przypadku awarii

      Ten budzik wyposażony jest w zapasowe zasilanie bateryjne. W przypadku awarii zasilania nie trzeba więc resetować zegara, a ustawienia alarmu pozostaną takie same.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        200 mW
        System dźwięku
        Mono

      • Głośniki

        Średnica przetwornika pełnozakresowego
        2 cale
        Liczba pełnozakresowych przetworników
        1

      • Łączność WiFi

        Bluetooth
        Nie
        Wejście audio
        Nie

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Antena
        Antena FM
        Pasma tunera
        FM
        Liczba zaprogramowanych stacji
        10
        RDS
        Nie
        Zakres częstotliwości FM
        87,5–108  MHz

      • Moc

        Pobór mocy w trybie gotowości
        <1 W
        Rodzaj zasilania
        Wejście prądu stałego
        Bateryjne podtrzymywanie zasilania
        AAA × 2 (niedołączone do zestawu)
        Wejście zasilania
        100–240 V, 50/60 Hz
        Pobór mocy podczas pracy
        <3 W

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        17  cm
        Rodzaj opakowania
        Pudełko
        Typ ułożenia półki
        Poziomo
        Szerokość
        13.6  cm
        Głębokość
        6  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        Waga brutto
        0.349  kg
        Waga netto
        0.204  kg
        Waga opakowania
        0.145  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        5.4  cm
        Szerokość
        13.1  cm
        Głębokość
        13.1  cm
        Waga
        0.203  kg

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Karta gwarancyjna
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Zasilacz sieciowy

      • Budzik

        Źródło alarmu
        • Radio FM
        • Sygnał dźwiękowy
        Liczba alarmów
        2
        Wyłącznik czasowy
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
        Drzemka (powtarzanie budzenia)
        Tak, 9 minut

      • Zegar

        Wyświetlacz
        LED
        Typ
        Cyfrowo

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Karta gwarancyjna
      • Skrócona instrukcja obsługi
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.