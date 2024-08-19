Pozostała zawartość opakowania
TAR3305/12
Obudź się i ruszaj
Cyfrowy radiobudzik FM jest prosty w użyciu. Duża liczba zaprogramowanych stacji sprawia, że nawigacja jest niezwykle prosta. Możesz również ustawić alarm tak, aby budził Cię łagodnie narastającym dźwiękiem. Chcesz pospać dłużej? Po prostu wyciągnij rękę i naciśnij przycisk drzemki.Zobacz wszystkie korzyści
Radiobudzik
Tuner FM zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 10 Twoich ulubionych stacji radiowych. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.
Odpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się wyłączyło.
Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem radia i subtelnie wprowadzi w dzień.
Ten budzik wyposażony jest w zapasowe zasilanie bateryjne. W przypadku awarii zasilania nie trzeba więc resetować zegara, a ustawienia alarmu pozostaną takie same.
Dźwięk
Głośniki
Łączność WiFi
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Moc
Wymiary opakowania
Wymiary produktu
Akcesoria
Budzik
Zegar
