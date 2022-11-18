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Radio internetowe

TAR8805/10

3.8

| (9) Opinie | 86% poleca ten produkt

Jeszcze więcej emocji

Bez względu na to, co lubisz, łatwo znajdziesz to w internetowym radiu Philips. Oprócz funkcji strojenia przez Internet, DAB+ i FM dostępna jest także obsługa usługi Spotify Connect i przesyłanie strumieniowe Bluetooth. Naładuj swój telefon za pomocą maty Qi do bezprzewodowego ładowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Jeszcze więcej emocji

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • z bezprzewodową ładowarką do telefonu

Mata Qi do bezprzewodowego ładowania i port USB

Mata Qi do bezprzewodowego ładowania i port USB

W górnej części radia znajduje się mata Qi do bezprzewodowego ładowania. W przypadku starszych telefonów dostępny jest port ładowania USB. Na panelu przednim znajduje się duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz czasu oraz przyciski sterujące.

Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Spotify Connect: urządzenie przenośne jako pilot Spotify

Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów Spotify). Można także przesyłać strumieniowo pliki z innych serwisów muzycznych za pośrednictwem urządzenia przenośnego.

Podwójny alarm i wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pomaga zasnąć i spać spokojnie dzięki ulubionej stacji radiowej odtwarzanej w tle. Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów. To idealny wybór dla osób, które chcą pospać jeszcze chwilę po pierwszym alarmie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

9

Opinie

86%

poleca ten produkt

18/11/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Zalety

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Wady

Nie stwierdziłem do tej pory

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-10-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Zalety

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Wady

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-09-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Zalety

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Wady

Skomplikowana konfiguracja.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-05-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe

Data użycia 2021-05-27

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie