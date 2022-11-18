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TAR8805/10
Jeszcze więcej emocji
Bez względu na to, co lubisz, łatwo znajdziesz to w internetowym radiu Philips. Oprócz funkcji strojenia przez Internet, DAB+ i FM dostępna jest także obsługa usługi Spotify Connect i przesyłanie strumieniowe Bluetooth. Naładuj swój telefon za pomocą maty Qi do bezprzewodowego ładowania.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
z bezprzewodową ładowarką do telefonu
W górnej części radia znajduje się mata Qi do bezprzewodowego ładowania. W przypadku starszych telefonów dostępny jest port ładowania USB. Na panelu przednim znajduje się duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz czasu oraz przyciski sterujące.
Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów Spotify). Można także przesyłać strumieniowo pliki z innych serwisów muzycznych za pośrednictwem urządzenia przenośnego.
Wyłącznik czasowy pomaga zasnąć i spać spokojnie dzięki ulubionej stacji radiowej odtwarzanej w tle. Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów. To idealny wybór dla osób, które chcą pospać jeszcze chwilę po pierwszym alarmie.
3.8
z 5
9
Opinie
86%
poleca ten produkt
Dantes57
18/11/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Zalety
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Wady
Nie stwierdziłem do tej pory
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-10-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Zalety
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Wady
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-09-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Zalety
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Wady
Skomplikowana konfiguracja.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-05-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR8805 Radio internetowe
Data użycia 2021-05-27