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Produkcja zakończona
TAS4405N/00
Śpiewaj głośno
Pomóż dzieciom zawładnąć sceną dzięki kolorowemu głośnikowi Bluetooth z bezprzewodowym mikrofonem! Od piosenek, przez bajki, po prezentacje klasowe – nagrywanie jednym przyciskiem pozwala dzieciom z łatwością układać utwory. Zapewnia czysty dźwięk i 6 godzin odtwarzania.
Mikrofon bezprzewodowy o zasięgu 5 m
Inteligentne parowanie przez Bluetooth
6 godzin odtwarzania
105 x 105 x 28 mm
Ten niezwykły przenośny głośnik Bluetooth jest wyposażony w mikrofon bezprzewodowy. Dzieci mogą śpiewać do muzyki, opowiadać historie, a nawet odgrywać sceny z filmów. Niezależnie od tego, co będą chciały robić, nagrywanie jednym przyciskiem umożliwia zapisanie tych wyjątkowych chwil na karcie microSD.
Czas odtwarzania wynosi 6 godzin, a pełne naładowanie zajmuje 2,5 godziny. Ładowanie za pomocą złącza micro-USB. Pięć wyraźnie oznaczonych przycisków ułatwia dzieciom odtwarzanie, wstrzymywanie, regulację głośności, przełączanie źródła i nagrywanie.
Jedno długie naciśnięcie przycisku odtwarzania/wstrzymania umożliwia sparowanie bezprzewodowego głośnika Bluetooth. Po sparowaniu głośnik zapamiętuje ostatnie urządzenie, z którym został sparowany. Zasięg głośnika bezprzewodowego wynosi 10 m.
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