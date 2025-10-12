Śpiewaj. Rozmawiaj. Pokochaj.

Ten niezwykły przenośny głośnik Bluetooth jest wyposażony w mikrofon bezprzewodowy. Dzieci mogą śpiewać do muzyki, opowiadać historie, a nawet odgrywać sceny z filmów. Niezależnie od tego, co będą chciały robić, nagrywanie jednym przyciskiem umożliwia zapisanie tych wyjątkowych chwil na karcie microSD.