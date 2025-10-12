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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAS4405N/00

Śpiewaj głośno

Pomóż dzieciom zawładnąć sceną dzięki kolorowemu głośnikowi Bluetooth z bezprzewodowym mikrofonem! Od piosenek, przez bajki, po prezentacje klasowe – nagrywanie jednym przyciskiem pozwala dzieciom z łatwością układać utwory. Zapewnia czysty dźwięk i 6 godzin odtwarzania.

Poznaj wszystkie korzyści

Śpiewaj głośno

  • Mikrofon bezprzewodowy o zasięgu 5 m

  • Inteligentne parowanie przez Bluetooth

  • 6 godzin odtwarzania

  • 105 x 105 x 28 mm

Śpiewaj. Rozmawiaj. Pokochaj.

Śpiewaj. Rozmawiaj. Pokochaj.

Ten niezwykły przenośny głośnik Bluetooth jest wyposażony w mikrofon bezprzewodowy. Dzieci mogą śpiewać do muzyki, opowiadać historie, a nawet odgrywać sceny z filmów. Niezależnie od tego, co będą chciały robić, nagrywanie jednym przyciskiem umożliwia zapisanie tych wyjątkowych chwil na karcie microSD.

Proste odtwarzanie

Proste odtwarzanie

Czas odtwarzania wynosi 6 godzin, a pełne naładowanie zajmuje 2,5 godziny. Ładowanie za pomocą złącza micro-USB. Pięć wyraźnie oznaczonych przycisków ułatwia dzieciom odtwarzanie, wstrzymywanie, regulację głośności, przełączanie źródła i nagrywanie.

Inteligentne parowanie przez Bluetooth

Inteligentne parowanie przez Bluetooth

Jedno długie naciśnięcie przycisku odtwarzania/wstrzymania umożliwia sparowanie bezprzewodowego głośnika Bluetooth. Po sparowaniu głośnik zapamiętuje ostatnie urządzenie, z którym został sparowany. Zasięg głośnika bezprzewodowego wynosi 10 m.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie