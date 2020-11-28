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  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.
  • Przyjemny chłód.

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TASH402BL/00

4.8
| (26) Opinie | 89% poleca ten produkt
Przyjemny chłód.
Pobij swój rekord dzięki tym bezprzewodowym i odpornym na pot nausznym słuchawkom sportowym. Są lekkie i wygodne, a po jednym naładowaniu zapewniają 20 godzin odtwarzania. Chłodzące nakładki nauszne pozwalają skupić się nawet podczas intensywnego treningu.
Poznaj wszystkie korzyści

Niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz.

Przyjemny chłód.

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Odporne na pot i wodę

20 godzin odtwarzania

Te słuchawki zapewniają do 20 godzin ciągłego odtwarzania, pozwalając bez przeszkód cieszyć się muzyką w podróży.

40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne

Twoja motywująca playlista przeniesie Cię na wyższy poziom. Idealnie dostrojone, 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają basy, które zmotywują Cię do wysiłku. Zamknięta konstrukcja gwarantuje doskonałą pasywną izolację szumów. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, nie przeszkadzając osobom znajdującym się w pobliżu.

Wentylowane poduszki nauszne, które można zdjąć i wyczyścić

Miękkie, wentylowane poduszki nauszne są wypełnione żelem chłodzącym: bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają chłodne w dotyku. Poduszki można również zdjąć, co ułatwia czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

26

Opinie

89%

poleca ten produkt

1

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Zalety

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Wady

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry wybór

Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.

Zalety

Dobra cena, dobra jakość.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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