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Produkcja zakończona
TAST702BK/00
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Dokanałowe
6+18 godzin odtwarzania
Pewne dopasowanie
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie. Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi ucha. Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, te sportowe słuchawki pozostają na swoim miejscu.
Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają na swoim miejscu. Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi ucha. Wymienne gumowe nasadki douszne w trzech rozmiarach (małe, średnie i duże) umożliwiają idealne dopasowanie do ucha.
Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy i odbieranie połączeń. Wszystko to bez dotykania smartfona. Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.
4.9
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Zalety
bt 5.0, ipx5
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
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