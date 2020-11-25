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  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
  • Zapomnij o kablach.
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Produkcja zakończona

7000 seriesSłuchawki bezprzewodowe

TAST702BK/00

4.9
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zapomnij o kablach.
Te bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless stają na wysokości zadania, gdy się pocisz. Dzięki odporności na zachlapanie wodą zgodnej z normą IPX5 oraz technologii czyszczenia UV zachowasz świeżość, nawet jeśli dasz sobie wycisk. Przenośny futerał do ładowania zapewnia do 24 godzin odtwarzania.
Poznaj wszystkie korzyści

Trenuj swobodnie.

Zapomnij o kablach.

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Dokanałowe

  • 6+18 godzin odtwarzania

  • Pewne dopasowanie

Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie

Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie. Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi ucha. Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, te sportowe słuchawki pozostają na swoim miejscu.

Idealne dopasowanie i doskonała pasywna izolacja szumów

Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają na swoim miejscu. Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi ucha. Wymienne gumowe nasadki douszne w trzech rozmiarach (małe, średnie i duże) umożliwiają idealne dopasowanie do ucha.

Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth

Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy i odbieranie połączeń. Wszystko to bez dotykania smartfona. Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z którym zostały sparowane.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Zalety

bt 5.0, ipx5

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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