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Produkcja zakończona
TAT1207BL/00
Wygodne, dopasowane słuchawki douszne
Bardzo małe etui z funkcją ładowania
Odporność na zachlapanie i pot IPX4
Do 18 godzin odtwarzania
Te wygodne słuchawki douszne dobrze dopasowują się do kanału słuchowego, tworząc idealne uszczelnienie, które redukuje hałas z zewnątrz. Teraz usłyszysz wszystkie słowa i każde uderzenie rytmu! Ciesz się prawdziwym komfortem dzięki trzem rozmiarom miękkich, wymiennych silikonowych nakładek na słuchawki douszne.
To bardzo małe etui zapewnia prawdziwą moc w niewielkiej obudowie. W pełni naładowane słuchawki pozwalają na 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui na dodatkowo 12 godzin. Ładowanie słuchawek przez 15 minut umożliwia odtwarzanie przez dodatkową godzinę!
Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym przetwornikom 6 mm te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachlapanie wodą, dzięki czemu nie musisz martwić się o działanie potu czy deszczu.
3.9
z 5
14
Opinie
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Zalety
Stosunek jakości do ceny
Wady
Póki co brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Zalety
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Wady
microphone could be better
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Konrad499
10/12/2022
Polska
Bardzo dobra jakość wykonania
Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri
Zalety
Funkcjonalność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless