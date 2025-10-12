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TAT1300BK/00
Małe słuchawki. Wspaniała jakość.
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Kieszonkowe etui ładujące
Wygodne nasadki słuchawek SecureFit
Teksturowane nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkość i wygodę, a jednocześnie idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku. Funkcje takie jak Dynamic Bass pozwolą Ci cieszyć się pełnym brzmieniem ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich cicho.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwana jest również funkcja Microsoft Swift Pair.
Małe etui ładujące z łatwością mieści się w kieszeni, można również przymocować pasek do otworu na smycz* i zawiesić etui przy torbie lub szlufce paska. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.
Opinie
Smycz nie jest dołączona do zestawu.