Kieszonkowe etui ładujące z otworem na smycz*

Małe etui ładujące z łatwością mieści się w kieszeni, można również przymocować pasek do otworu na smycz* i zawiesić etui przy torbie lub szlufce paska. Tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.