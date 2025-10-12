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TAT2100WT/00
Dostępne warianty
Małe słuchawki. Wygodne dopasowanie
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Technologia 4 mikrofonów
Kieszonkowe etui ładujące
Teksturowane nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkość i wygodę, a jednocześnie idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku. Funkcje takie jak Dynamic Bass pozwolą Ci cieszyć się pełnym brzmieniem ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich cicho.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Te słuchawki mają cztery mikrofony, a dwa z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są mega czyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.
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