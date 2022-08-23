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Produkcja zakończona
TAT2205WT/00
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Bluetooth®
Małe etui z funkcją ładowania jest niezwykle wygodne, a słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachlapania z każdego kierunku. Nie jest im straszny pot ani deszcz.
Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno ładowanie urządzenia w etui zapewnia około 4 godzin słuchania i dodatkowe 8 godzin po całkowitym naładowaniu etui. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia godzinę słuchania. Pełne naładowanie etui przy użyciu przewodu USB-C trwa 2 godziny.
6-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają doskonały dźwięk, a wygodna i lekka konstrukcja pozwala na prawdziwy komfort słuchania ulubionych utworów. Miękkie, wymienne nakładki na słuchawki douszne dopasowują się do ucha.
2.9
z 5
19
Opinie
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Zalety
Ідеальні і стильні навушники
Wady
Немає
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші