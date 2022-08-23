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Produkcja zakończona

2000 seriesBezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

TAT2205WT/00

2.9
| (19) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Niebieski
Zawsze gotowe do drogi
Czy jest coś bardziej użytecznego niż prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z etui z funkcją ładowania, które mieści się w kieszeni wąskich jeansów? Te odporne na zachlapania i pot słuchawki douszne zapewniają doskonały dźwięk i do 12 godzin słuchania.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze gotowe do drogi

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Bluetooth®

Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapania i pot

Małe etui z funkcją ładowania jest niezwykle wygodne, a słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachlapania z każdego kierunku. Nie jest im straszny pot ani deszcz.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania zapewnia do 12 godzin słuchania

Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno ładowanie urządzenia w etui zapewnia około 4 godzin słuchania i dodatkowe 8 godzin po całkowitym naładowaniu etui. Krótkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia godzinę słuchania. Pełne naładowanie etui przy użyciu przewodu USB-C trwa 2 godziny.

Bezpieczne, wygodne dopasowanie

6-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają doskonały dźwięk, a wygodna i lekka konstrukcja pozwala na prawdziwy komfort słuchania ulubionych utworów. Miękkie, wymienne nakładki na słuchawki douszne dopasowują się do ucha.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.9

z 5

19

Opinie

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Zalety

Ідеальні і стильні навушники

Wady

Немає

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie