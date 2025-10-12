Mikrofony 2 × 2 zapewniające krystalicznie czyste połączenia głosowe

Te słuchawki są wyposażone w podwójny mikrofon, wykorzystujący algorytm redukcji szumów, który zapewnia fantastyczną jakość połączeń. Dwa mikrofony formujące wiązkę w każdej słuchawce redukują dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można wyraźnie słyszeć siebie i swojego rozmówcę. Komunikuj się bez przeszkód za każdym razem!