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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT4507SL/00

Niech nie umknie Ci żaden dźwięk.

Te słuchawki bezprzewodowe true wireless z przetwornikami 10 mm i hybrydową, aktywną funkcją redukcji szumów pozwalają usłyszeć dźwięki, które są ważne. Dzięki przypominającej kij hokejowy, odporności na zachlapanie i pot klasy IPX4 oraz kieszonkowemu etui ładującemu zyskujesz 24 godzin zabawy.

Poznaj wszystkie korzyści

Niech nie umknie Ci żaden dźwięk.

  • Hybrydowa aktywna redukcja szumów

  • Mikrofony 2 × 2 dla wyraźnych połączeń

  • Kieszonkowe etui ładujące

  • Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Hybrydowa aktywna redukcja szumów

Hybrydowa aktywna redukcja szumów

Te słuchawki są wyposażone w funkcję hybrydowej aktywnej redukcji szumów, która filtruje niechciane hałasy. Tryb Awareness daje możliwość przywrócenia dźwięków otoczenia, kiedy tego chcesz. To doskonały sposób, aby zanurzyć się w ulubionych dźwiękach!

Mikrofony 2 × 2 zapewniające krystalicznie czyste połączenia głosowe

Mikrofony 2 × 2 zapewniające krystalicznie czyste połączenia głosowe

Te słuchawki są wyposażone w podwójny mikrofon, wykorzystujący algorytm redukcji szumów, który zapewnia fantastyczną jakość połączeń. Dwa mikrofony formujące wiązkę w każdej słuchawce redukują dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można wyraźnie słyszeć siebie i swojego rozmówcę. Komunikuj się bez przeszkód za każdym razem!

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Te wygodne słuchawki douszne dobrze dopasowują się do kanału słuchowego, tworząc idealne uszczelnienie, które redukuje hałas z zewnątrz. Teraz usłyszysz wszystkie słowa i każde uderzenie rytmu! Ciesz się prawdziwym komfortem dzięki trzem rozmiarom miękkich, wymiennych silikonowych nakładek na słuchawki douszne.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.