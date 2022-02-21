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  • Twój dźwięk. Twój styl
  • Twój dźwięk. Twój styl
  • Twój dźwięk. Twój styl
  • Twój dźwięk. Twój styl

Produkcja zakończona

5000 seriesBezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

TAT5505BK/00

3
| (3) Opinie
Twój dźwięk. Twój styl
Te eleganckie słuchawki bezprzewodowe true wireless umożliwiają słuchanie muzyki i wykonywanie połączeń. Aktywna funkcja redukcji szumów wycisza szumy tła. Dźwięk można dostosować za pomocą aplikacji Philips Headphones. Wyjmij słuchawkę douszną, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Poznaj wszystkie korzyści

Twój dźwięk. Twój styl

  • Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja

  • Aktywna redukcja szumów

  • Czarny

  • Bluetooth®

Smukła konstrukcja i hybrydowa aktywna redukcja szumów

Smukła konstrukcja i hybrydowa aktywna redukcja szumów

Te słuchawki bezprzewodowe true wireless nie tylko świetnie wyglądają, ale także pozwalają lepiej usłyszeć muzykę w podróży. Hybrydowa aktywna redukcja szumów wycisza hałas z zewnątrz, dzięki czemu możesz słuchać ulubionej muzyki w spokoju. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości.

Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Wzmocnij basy lub wycisz tony wysokie dzięki aplikacji Philips Headphones, która umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też przełączać się między trybami ANC za pomocą jednego dotknięcia.

Dwa mikrofony zapewniające czysty dźwięk podczas rozmów. Tryb mono

Dwa mikrofony w każdej słuchawce dousznej koncentrują się na Twoim głosie, redukując hałasy z otoczenia. Jeśli jesteś w cichym miejscu i nie musisz blokować hałasu podczas rozmowy, tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

3

Opinie

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Zalety

Все

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Zalety

Etui

Wady

Problem z softem

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie