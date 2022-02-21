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Produkcja zakończona
TAT5505BK/00
Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja
Aktywna redukcja szumów
Czarny
Bluetooth®
Te słuchawki bezprzewodowe true wireless nie tylko świetnie wyglądają, ale także pozwalają lepiej usłyszeć muzykę w podróży. Hybrydowa aktywna redukcja szumów wycisza hałas z zewnątrz, dzięki czemu możesz słuchać ulubionej muzyki w spokoju. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości.
Wzmocnij basy lub wycisz tony wysokie dzięki aplikacji Philips Headphones, która umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też przełączać się między trybami ANC za pomocą jednego dotknięcia.
Dwa mikrofony w każdej słuchawce dousznej koncentrują się na Twoim głosie, redukując hałasy z otoczenia. Jeśli jesteś w cichym miejscu i nie musisz blokować hałasu podczas rozmowy, tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki.
3.0
z 5
3
Opinie
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Zalety
Все
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Zalety
Etui
Wady
Problem z softem
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless