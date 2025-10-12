ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
  • Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT6908BK/00

Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować
Rozkoszuj się muzyką. Uwielbiaj swoje podcasty. Zjedz lunch. Te bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów zapewniają doskonały dźwięk i konfigurowalne tryby słuchania, które pomagają lepiej słyszeć rozmowy twarzą w twarz. Ponadto są bardzo wygodne.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować

  • Szczegółowy, naturalny dźwięk

  • Redukcja szumów Pro

  • Tryb rozmowy

  • Wyraźniejsze rozmowy w podróży

Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Ciesz się bardziej realistycznym dźwiękiem dzięki funkcji redukcji szumów, która blokuje hałas z zewnątrz, zapewniając słuchanie bez rozpraszania uwagi. Aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, dotknij słuchawki dousznej, aby aktywować tryb Awareness. Możesz dostosować poziom redukcji szumów lub włączyć redukcję szumu wiatru za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Tryb rozmowy idealnie nadaje się do rozmów na żywo

Tryb rozmowy idealnie nadaje się do rozmów na żywo

W przypadku rozmów na żywo, te słuchawki pomogą Ci lepiej słyszeć drugą osobę! Wystarczy nacisnąć lewą słuchawkę douszną, aby aktywować tryb rozmowy lub skorzystać z aplikacji Philips Headphones. Mikrofony kształtujące wiązkę wychwytują głos osoby znajdującej się przed Tobą, podczas gdy redukcja szumów odfiltrowuje dźwięki otoczenia.

Osobisty tryb słuchu. Wykonaj test słuchu w aplikacji!

Osobisty tryb słuchu. Wykonaj test słuchu w aplikacji!

Prosty test słuchu w aplikacji Philips Headphones umożliwia utworzenie osobistego trybu słuchu, który jest dostosowany do sposobu słyszenia różnych częstotliwości w każdym uchu. Następnie możesz skorzystać z aplikacji, aby dostosować swój niestandardowy profil lub dostosować lewą i prawą słuchawkę douszną indywidualnie w dowolnym momencie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie