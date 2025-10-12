Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro

Ciesz się bardziej realistycznym dźwiękiem dzięki funkcji redukcji szumów, która blokuje hałas z zewnątrz, zapewniając słuchanie bez rozpraszania uwagi. Aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, dotknij słuchawki dousznej, aby aktywować tryb Awareness. Możesz dostosować poziom redukcji szumów lub włączyć redukcję szumu wiatru za pomocą aplikacji Philips Headphones.