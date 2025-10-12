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Produkcja zakończona
TAT6908BK/00
Szczegółowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro
Tryb rozmowy
Wyraźniejsze rozmowy w podróży
Ciesz się bardziej realistycznym dźwiękiem dzięki funkcji redukcji szumów, która blokuje hałas z zewnątrz, zapewniając słuchanie bez rozpraszania uwagi. Aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, dotknij słuchawki dousznej, aby aktywować tryb Awareness. Możesz dostosować poziom redukcji szumów lub włączyć redukcję szumu wiatru za pomocą aplikacji Philips Headphones.
W przypadku rozmów na żywo, te słuchawki pomogą Ci lepiej słyszeć drugą osobę! Wystarczy nacisnąć lewą słuchawkę douszną, aby aktywować tryb rozmowy lub skorzystać z aplikacji Philips Headphones. Mikrofony kształtujące wiązkę wychwytują głos osoby znajdującej się przed Tobą, podczas gdy redukcja szumów odfiltrowuje dźwięki otoczenia.
Prosty test słuchu w aplikacji Philips Headphones umożliwia utworzenie osobistego trybu słuchu, który jest dostosowany do sposobu słyszenia różnych częstotliwości w każdym uchu. Następnie możesz skorzystać z aplikacji, aby dostosować swój niestandardowy profil lub dostosować lewą i prawą słuchawkę douszną indywidualnie w dowolnym momencie.
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