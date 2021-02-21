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Produkcja zakończona
Przetworniki 13 mm/zamkn. konstrukcja
Bluetooth®
Czarna
Nasze bezprzewodowe słuchawki true wireless nie pozwolą, aby coś przeszkodziło Ci w maksymalnym wsłuchaniu się w odtwarzane utwory. Jeden zewnętrzny i jeden wewnętrzny mikrofon filtrują hałasy z zewnątrz. Tryb Awareness umożliwia przywrócenie dźwięków otoczenia, gdy jest taka potrzeba.
Idealnie dostrojone przetworniki 13 mm zapewniają potężny bas i doskonałą dokładność odtwarzania. Odtwarzanie zostaje wstrzymane po wyjęciu słuchawki i rozpoczyna się ponownie po jej włożeniu.
Etui z funkcją ładowania można ładować bezprzewodowo lub przez kabel USB-C. W pełni naładowane etui zapewnia dodatkowe 18 godzin odtwarzania. Słuchawki odtwarzają muzykę przez 6 godzin na jednym naładowaniu (5 godzin z funkcją ANC). Ładuj je przez 15 minut, aby zyskać dodatkową godzinę odtwarzania.
Nagrody
4.3
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Zalety
Vse
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke