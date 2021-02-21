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  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
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  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd
  • Doskonały dźwięk i wygląd

Produkcja zakończona

8000 seriesBezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Doskonały dźwięk i wygląd
Zanurz się w bogatym, pełnym detali dźwięku lub wsłuchaj się w otaczający Cię świat. Te wyrafinowane słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów i tryb Awareness, który zapewnia kontrolę nad dźwiękiem. Niesamowite, okrągłe wzornictwo stanowi dopełnienie doskonałości tych słuchawek.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały dźwięk i wygląd

  • Przetworniki 13 mm/zamkn. konstrukcja

  • Bluetooth®

  • Czarna

Hybrydowa aktywna redukcja szumów — skup się na tym, na czym chcesz

Hybrydowa aktywna redukcja szumów — skup się na tym, na czym chcesz

Nasze bezprzewodowe słuchawki true wireless nie pozwolą, aby coś przeszkodziło Ci w maksymalnym wsłuchaniu się w odtwarzane utwory. Jeden zewnętrzny i jeden wewnętrzny mikrofon filtrują hałasy z zewnątrz. Tryb Awareness umożliwia przywrócenie dźwięków otoczenia, gdy jest taka potrzeba.

Szczegółowy, przestrzenny dźwięk z bogatym, mocnym basem

Szczegółowy, przestrzenny dźwięk z bogatym, mocnym basem

Idealnie dostrojone przetworniki 13 mm zapewniają potężny bas i doskonałą dokładność odtwarzania. Odtwarzanie zostaje wstrzymane po wyjęciu słuchawki i rozpoczyna się ponownie po jej włożeniu.

Etui z funkcją ładowania; do 24 godzin odtwarzania

Etui z funkcją ładowania; do 24 godzin odtwarzania

Etui z funkcją ładowania można ładować bezprzewodowo lub przez kabel USB-C. W pełni naładowane etui zapewnia dodatkowe 18 godzin odtwarzania. Słuchawki odtwarzają muzykę przez 6 godzin na jednym naładowaniu (5 godzin z funkcją ANC). Ładuj je przez 15 minut, aby zyskać dodatkową godzinę odtwarzania.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-1679621

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Zalety

Vse

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie