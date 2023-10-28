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Produkcja zakończona
TAT8506BK/00
Redukcja szumów Pro
Redukcja szumów wiatru
Wyrafinowane wzornictwo
Uniwersalne dopasowanie
Skup się na dźwiękach, które chcesz usłyszeć. Hybrydowa redukcja szumów wykorzystuje wiele mikrofonów i zaawansowane przetwarzanie dźwięku, aby blokować zewnętrzne hałasy. Tryb Awareness można włączyć, dotykając słuchawki dousznej, a redukcją szumów wiatru można sterować za pomocą aplikacji Philips Headphones.
Niezależnie od tego, czy chodzi o piosenkę, czy podcast – doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 13 mm zapewniają bogate basy i porywającą czystość dźwięku. Dźwięk jest wstrzymywany po wyjęciu słuchawki dousznej, a najlepszy kodek dla urządzenia z systemem iOS lub Android jest wybierany automatycznie. Niezależnie od tego, z jakiego usługi streamingowej korzystasz, będziesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem.
Koliste wzornictwo tych słuchawek przyciąga wzrok, a Ty możesz wybrać ciemną lub jasną kolorystkę, która będzie pasowała do Twojego wyglądu. Sześć rozmiarów silikonowych nakładek na słuchawki oraz dodatkowa para nakładek z pianki Comply zapewniają pewne i wygodne dopasowanie.
Nagrody
4.0
z 5
4
Opinie
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Zalety
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Zalety
Super dźwięk i super jakość
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Zalety
Design
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke