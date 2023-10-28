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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT8506BK/00

4
| (4) Opinie

1 Nagroda

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Zanurz się w stylu
Dzięki bezprzewodowym słuchawkom true wireless, które brzmią równie dobrze, jak wyglądają, usłyszysz prawdziwe brzmienie dźwięku. Profesjonalna redukcja szumów blokuje zewnętrzny szum, umożliwiając zanurzenie się w podcastach i listach odtwarzania. Rozmawiasz na zewnątrz? Będzie Cię wyraźnie słychać, nawet przy mocnym wietrze.
Poznaj wszystkie korzyści

Zanurz się w stylu

  • Redukcja szumów Pro

  • Redukcja szumów wiatru

  • Wyrafinowane wzornictwo

  • Uniwersalne dopasowanie

Skup się muzyce tam, gdzie chcesz. Redukcja szumów Pro

Skup się muzyce tam, gdzie chcesz. Redukcja szumów Pro

Skup się na dźwiękach, które chcesz usłyszeć. Hybrydowa redukcja szumów wykorzystuje wiele mikrofonów i zaawansowane przetwarzanie dźwięku, aby blokować zewnętrzne hałasy. Tryb Awareness można włączyć, dotykając słuchawki dousznej, a redukcją szumów wiatru można sterować za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Szczegółowy dźwięk. Bogaty bas.

Szczegółowy dźwięk. Bogaty bas.

Niezależnie od tego, czy chodzi o piosenkę, czy podcast – doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 13 mm zapewniają bogate basy i porywającą czystość dźwięku. Dźwięk jest wstrzymywany po wyjęciu słuchawki dousznej, a najlepszy kodek dla urządzenia z systemem iOS lub Android jest wybierany automatycznie. Niezależnie od tego, z jakiego usługi streamingowej korzystasz, będziesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem.

Wyrafinowane, koliste wzornictwo. Idealne oraz wygodne dopasowanie

Wyrafinowane, koliste wzornictwo. Idealne oraz wygodne dopasowanie

Koliste wzornictwo tych słuchawek przyciąga wzrok, a Ty możesz wybrać ciemną lub jasną kolorystkę, która będzie pasowała do Twojego wyglądu. Sześć rozmiarów silikonowych nakładek na słuchawki oraz dodatkowa para nakładek z pianki Comply zapewniają pewne i wygodne dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-3112060

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

4

Opinie

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Zalety

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Zalety

Super dźwięk i super jakość

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Zalety

Design

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie