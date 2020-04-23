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Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

TAUH201BK/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
To Twój czas
Stwórz własną przestrzeń. Te słuchawki nauszne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy. Opaska na głowę jest tak lekka, że prawie jej nie czujesz, a płaski kabel nie plącze się. Miękkie nauszniki można złożyć na płasko, co ułatwia ich przenoszenie.
Poznaj wszystkie korzyści

To Twój czas

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Wentylowane poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające wyraźny dźwięk i mocne basy

32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy.

Wbudowany mikrofon z redukcja echa zapewniający czysty dźwięk

Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk podczas prowadzenia rozmów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Zalety

cena, brzmienie, wytrzymałość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Zalety

Лек,удобен и прецизен!

Wady

Няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Слушалки с микрофон

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Слушалки с микрофон

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie