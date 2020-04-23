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Produkcja zakończona
TAUH201BK/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Wentylowane poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wyraźny dźwięk i mocne basy.
Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk podczas prowadzenia rozmów.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
pawlos
23/04/2020
Polska
Pracownik Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Zalety
cena, brzmienie, wytrzymałość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Zalety
Лек,удобен и прецизен!
Wady
Няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Слушалки с микрофон
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUH201BK Слушалки с микрофон