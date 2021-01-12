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Produkcja zakończona
TAVS700/10
W stylu retro
Styl inspirowany oryginalnym wzornictwem z lat 50. w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami zasilanego sieciowo radia Bluetooth. Drewniana obudowa, miedziane pokrętła i wyświetlacz z możliwością przyciemniania sprawiają, że jest to doskonały element dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Cyfrowy tuner radiowy zapewnia czysty odbiór.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 20 W
Miedziana osłona siatkowa umożliwiająca swobodne rozprzestrzenianie się dźwięku
To radio Bluetooth stanowi hołd dla kultowego radia Philips Philetta 254. Klasyczna drewniana obudowa roztacza czar. Detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku na dwóch pokrętłach i osłona głośnika przenoszą w okres, gdy jazz i rock'n'roll królowały na falach radiowych.
5.0
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Zalety
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Оригінальне радіо
Data użycia 2019-12-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Оригінальне радіо
Data użycia 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Zalety
Dizajn kvaliteta zvuk
Wady
Ništa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Originalni radio
Data użycia 2020-08-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Originalni radio
Data użycia 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Radio original
Data użycia 2019-08-10
Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Radio original
Data użycia 2019-08-10