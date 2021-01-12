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Produkcja zakończona

Radio Original

TAVS700/10

5

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

W stylu retro

Styl inspirowany oryginalnym wzornictwem z lat 50. w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami zasilanego sieciowo radia Bluetooth. Drewniana obudowa, miedziane pokrętła i wyświetlacz z możliwością przyciemniania sprawiają, że jest to doskonały element dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Cyfrowy tuner radiowy zapewnia czysty odbiór.

Poznaj wszystkie korzyści

W stylu retro

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 20 W

Miedziana osłona siatkowa umożliwiająca swobodne rozprzestrzenianie się dźwięku

Miedziana osłona siatkowa umożliwiająca swobodne rozprzestrzenianie się dźwięku

Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku

To radio Bluetooth stanowi hołd dla kultowego radia Philips Philetta 254. Klasyczna drewniana obudowa roztacza czar. Detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku na dwóch pokrętłach i osłona głośnika przenoszą w okres, gdy jazz i rock'n'roll królowały na falach radiowych.

Waga: 2,55 kg

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Zalety

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Оригінальне радіо

Data użycia 2019-12-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Оригінальне радіо

Data użycia 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Zalety

Dizajn kvaliteta zvuk

Wady

Ništa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Originalni radio

Data użycia 2020-08-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Originalni radio

Data użycia 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Radio original

Data użycia 2019-08-10

Przegląd ten został wykonany dla TAVS700 Radio original

Data użycia 2019-08-10

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie